Etíopes condenados a muerte en Arabia Saudí: «Todos hemos perdido la esperanza»

Compartir

4 minutos

Simon Berhane

Adís Abeba, 2 ago (EFE).- Decenas de prisioneros etíopes condenados a muerte en Arabia Saudí permanecen en condiciones deplorables en el centro de detención de Khamis Mushait, en la provincia de Asir, con la esperanza perdida y a la espera de su turno para ser ejecutados.

«Todos hemos perdido la esperanza. Cada día que vienen los guardias, pensamos que nos acercamos más a la muerte», dijo a EFE Berhane Hagos, un inmigrante etíope de 27 años condenado a muerte que habló con un nombre falso por motivos de seguridad, a través de la aplicación de mensajería Imo.

Hagos describió el momento en el que los guardias sacaron a cinco hombres de sus celdas para su ejecución al día siguiente, un suceso denunciado el miércoles por Human Rights Watch (HRW).

«El domingo llegaron los guardias con fotografías de los cinco migrantes que iban a ser ejecutados. Comprobaron en qué habitación se encontraban. Luego, a las ocho de la mañana siguiente, llegaron varios guardias, ataron a los cinco migrantes, los sacaron de su habitación y los ejecutaron”, declaró.

«Estamos viviendo en un infierno, -añadió Hagos- no tenemos vida con la que soñar. Nos sentimos como muertos».

Solomon Girmay, otro prisionero condenado a muerte que habló con una identidad ficticia, describió el miedo a vivir en constante incertidumbre.

Girmay presenció un incidente parecido al de Hagos cuando los guardias vinieron a buscar a su compañero de celda, Teklay Negash.

«Decidle a mi familia que he sido ejecutado»

Este preso contó que Negash ya sabía que lo ejecutarían al día siguiente, y que pasó toda la noche hablando con otros prisioneros sobre la vida.

«A veces apartaba la cara y lloraba, y luego se reía como si nada hubiera pasado. Pasó la noche así. El lunes por la mañana, cuando llegaron los guardias y se lo llevaron, dijo: ‘Adiós. Sed fuertes. Adiós. Decidle a mi familia que he sido ejecutado'», contó a EFE Girmay.

Cuando Negash se marchó, relató su compañero, tenía «los ojos llenos de lágrimas».

La situación de los migrantes etíopes en Arabia Saudí preocupa igualmente a las familias cuyos jóvenes se encuentran en estas prisiones.

En los últimos cinco años, dos de los hijos de Medhin Gebrezgabhier, Abraham (23 años) y Samuel (26 años), han sido encarcelados tras emigrar a Arabia Saudí.

«El destino de nuestros hijos nos ha arrebatado la felicidad y ha deteriorado nuestra salud, dejándonos deprimidos como familia», contó.

La mayoría de estos jóvenes provienen de la región etíope de Tigré (norte) y viajaron a través de Yemen tras aceptar trabajos que creían legítimos, para posteriormente ser arrestados por la Policía saudí y acusados de tráfico de hachís, según HRW.

Muchos jóvenes siguen huyendo de Tigré tanto por el alto desempleo como por el temor a otro conflicto parecido al que tuvo lugar entre 2020 y 2022, que se cobró la vida de al menos 600.000 personas.

«La percepción de inseguridad y el riesgo de que se reanude la violencia en Tigré, ahora un conflicto indirecto que involucra a Eritrea, pueden ser un factor importante a la hora de influir en las decisiones migratorias», afirmó Girmachew Adugn, experto en migración especializado en Etiopía y el Cuerno de África.

Llamamientos desde Etiopía

Desde Etiopía, el obispo de la eparquía católica de Adigrat (Tigré), Tesfaselassie Medhin, así como la Iglesia Ortodoxa del país, han hecho un llamamiento a Arabia Saudí y a diversas comisiones internacionales de derechos humanos para pedir clemencia.

«Hago un llamamiento a las autoridades competentes de Arabia Saudí para que concedan clemencia a aquellos jóvenes que, por razones económicas, se ven obligados a trabajar para ganarse la vida y conseguir un futuro mejor; que apliquen una justicia retributiva proporcionada, pero que les concedan clemencia para que puedan seguir con sus vidas», declaró a EFE Tesfaselassi.

La semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía dijo que mantenía un estrecho contacto con las autoridades saudíes en asuntos que afectaban a los etíopes, y que estaba investigando los casos de personas en procesos judiciales.

HRW elevó el miércoles a 17 la cifra de ciudadanos etíopes ejecutados en lo que va de año en el reino por cargos similares, y denunció que las audiencias judiciales «apenas duran unos minutos» y que ocurren «sin la presencia de un abogado ni un traductor».

Al menos 79 personas más se encuentran en riesgo inminente de ejecución por cargos similares en el reino. EFE

ag/pmc/alf

(foto)