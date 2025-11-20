Etcheverry: «Tenemos un equipazo, ¿por qué no pensar en grande?»

2 minutos

Bolonia (Italia), 20 nov (EFE).- Tomás Etcheverry, que ganó este jueves su duelo ante el alemán Jan-Lennard Struff en los cuartos de final de la Copa Davis de tenis, aseguró que Argentina tiene «un equipazo» y que piensa a lo grande en el torneo.

«Sentí una alegría enorme al ganar, sobre todo para que Fran (Cerúndolo) jugara con algo de tranquilidad. Mi sueño, más allá de jugar la Davis, era ganarla. Y tratamos de visualizar. Tenemos un equipazo, ¿por qué no pensar en grande?», dijo en rueda de prensa.

El argentino tuvo que sobreponerse a un 1-3 en contra y tres bolas de ‘break’ a favor del alemán.

«Fue duro en el inicio. Estaba jugando muy agresivo y tras el 1-3 fue complicado. Intenté ir punto a punto y después jugué un gran partido para la remontada. Gran nivel. Muy orgulloso de lo que hice hoy en la pista», explicó.

«Es un sueño si ganamos. Quiero ganar. Amo jugar con mi país, ponerme la camiseta de Argentina, darlo todo con mis amigos aquí, tenemos gran energía. Esperemos que podamos jugar las semifinales», añadió en relación a la siguiente eliminatoria, en la que, de ganar, el equipo suramericano se mediría a España.

El saque, con 23 directo, sostuvo su victoria: «En el momento importante encontré ritmo con el saque y clavé la mayoría».

Además, habló de la afición argentina y de su temporada en el circuito ATP.

«Hay mucho aficionado argentino. Estaba llena la pista hoy. Este año cuando empezamos en Noruega tuvimos mucho apoyo. Estoy muy contento de tener tanto argentino aquí, es muy especial. Los aficionados argentinos son los mejores», aseguró.

«La verdad que el año que tuve a nivel ATP… el ránking con el que termino no es el que hubiera querido, siento que estaba para más y no jugué como debería. Pero venía con buen nivel en los últimos días, con grandes entrenamientos y decidí quedarme en Europa para estar enfocado, para tener buen ritmo», finalizó. EFE

tfc/cmm