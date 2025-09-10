Ethan Hawke recibirá un homenaje en el Festival de Cine de Miami GEMS

Miami (EE.UU.), 10 sep (EFE),- El actor, escritor y director de cine estadounidense Ethan Hawke, de 54 años, recibirá el premio Variety Virtuoso del Miami Film Festival GEMS, en una ceremonia que se celebrará el 2 de noviembre en Miami.

“Reconocido por dar vida a personajes complejos y provocadores, Hawke sigue marcando el panorama cultural con actuaciones valientes y una integridad artística inquebrantable”, resaltó este miércoles el festival en un comunicado.

Este reconocimiento, en colaboración con la revista cultural y de entretenimiento Variety, es un elogio a las más de tres décadas de trayectoria de Hawke en cine, teatro y televisión, interpretando a personajes de aquellos que el espectador nunca olvida.

Entre ellos, está el cautivador Jesse, de la trilogía ‘Antes del amanecer’ (1995), ‘Antes del atardecer’ (2004) y ‘Antes del anochecer’ (2013), con sus largos y profundos diálogos junto a la actriz francesa Julie Delpy.

Así como uno de sus primeros roles, en ‘La sociedad de los poetas muertos’ (1989), junto al legendario Robin Williams, o su interpretación nominada al Óscar como policía novato de narcóticos en Los Ángeles, en el filme ‘Día de entrenamiento’ (2001).

El reconocido actor participará también en una sesión de preguntas y respuestas sobre su carrera profesional, moderada por el codirector editorial de Variety, el periodista estadounidense Ramin Setoodeh.

“Con más de 70 créditos en cine –todos tenemos una película favorita de Ethan Hawke– y una carrera que abarca televisión, teatro, dirección e incluso literatura, él representa al artista que constantemente se reinventa. No hay nadie más merecedor del premio”, señaló Setoodeh.

Igualmente, la directora de programación del Miami Film Festival (MFF), Lauren Cohen, destacó que el actor “ha construido una de las carreras más dinámicas y duraderas del cine contemporáneo».

«Su impresionante versatilidad en cine, televisión y teatro ha dejado una huella profunda en audiencias de todo el mundo”, resaltó.

Entre sus últimos proyectos, el actor protagoniza y produce ejecutivamente la serie dramática ‘The lowdown’, que se estrenará el 23 de septiembre en la cadena estadounidense FX.

De la mano de su aliado de confianza, el director de cine estadounidense Richard Linklater, autor de la trilogía de ‘Antes del amanecer’ y ‘Boyhood’ (2014), entre otros proyectos en los que han trabajado juntos, el 17 de octubre estrenarán su próximo filme de la mano, titulado ‘Blue Moon’.

Hawke asistirá el domingo 2 de noviembre a la ceremonia de GEMS, la edición otoñal del MFF, que se celebrará entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre.

El evento presenta una selección de las películas que considera las GEMS (joyas) más destacadas del año y que recibirán un galardón honorífico en el Auditorio Wolfson de la Universidad del Condado de Miami Dade.

Este festival, organizado por la misma universidad, es una de las principales plataformas del cine iberoamericano en Estados Unidos. EFE

