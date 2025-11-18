Ethian Vásquez acepta extradición voluntaria a Puerto Rico por caso de droga y lavado
Santo Domingo, 18 nov (EFE).- Esteffany José Vásquez Amarante (alias Ethian) aceptó su extradición voluntaria hacia Puerto Rico, donde enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de activos, informó este martes el Ministerio Público.
Vásquez Amarante es esposo de la diputada perremeísta Jacqueline Fernández, quien aseguró el pasado 7 de noviembre, tras darse a conocer la acusación contra éste, que ambos habían empezado el proceso de divorcio, al tiempo que se desligó del caso.
En un comunicado, el procurador adjunto Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, director de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio Público, explicó que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia acogieron el procedimiento simplificado de extradición.
El arresto de Vásquez Amarante, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama de La Romana, se produjo el pasado mes de octubre.
Las autoridades judiciales de Puerto Rico reclaman al dominicano por los cargos de distribución de más de cinco kilos de cocaína para ser importada ilegalmente a su territorio, además de incurrir en asociación delictuosa para cometer el delito de lavado de dinero.
Los jueces autorizaron mantener a Vásquez Amarante en prisión preventiva, como medida de coerción, hasta que se complete el proceso de su entrega.EFE
