Ethiopian Airlines amplía la cancelación de vuelos por el conflicto en Oriente Medio

2 minutos

Nairobi, 2 mar (EFE).- Ethiopian Airlines, la mayor aerolínea de África, amplió este lunes la cancelación de vuelos a destinos de Oriente Medio por el conflicto en la región, tras el ataque militar coordinado que EE.UU. e Israel lanzaron el pasado fin de semana contra Irán.

«Debido al cierre del espacio aéreo en varios países de Oriente Medio, Ethiopian Airlines ha cancelado sus vuelos con origen o destino en Amán, Beirut, Baréin, Tel Aviv, Doha, Kuwait, Dubái, Sharjah, Abu Dabi y Dammam hasta nuevo aviso», afirmó la compañía de bandera etíope en un comunicado.

A los pasajeros afectados por las cancelaciones, la empresa ofreció tres opciones: reubicación para una nueva fecha de viaje una vez que se reanuden las operaciones, vuelos a destinos cercanos o reembolso completo del billete no utilizado.

«Seguimos monitoreando de cerca la situación y tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la comodidad de nuestros pasajeros y tripulación. Nos disculpamos sinceramente por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión», añadió.

El pasado sábado Ethiopian Airlines anunció que, «debido a la actual situación de seguridad en Oriente Medio», sus vuelos a Amán, Tel Aviv, Dammam y Beirut quedaban cancelados.

Tras el ataque coordinado por Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado, Teherán respondió con ataques contra el Estado hebreo y algunos de los países vecinos como Jordania, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

Estos ataques han provocado el cierre del espacio aéreo en esta zona, donde se encuentran algunos de los centros logísticos aeroportuarios más importantes del mundo. EFE

pa/cg