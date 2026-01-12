Etihad Airways transportó a 22,4 millones de pasajeros en 2025, su récord histórico

El Cairo, 12 ene (EFE).- Un total de 22,4 millones de personas escogieron el pasado 2025 volar con la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Etihad Airways, que batió su récord anual de pasajeros durante dicho periodo.

La compañía, con sede en Abu Dabi, publicó las cifras este lunes en un comunicado en el que recordó que los datos del total de pasajeros indican un aumento del 21 % respecto a 2024.

Además, incrementó en dos puntos porcentuales su ocupación de pasajeros durante todo el año, alcanzando el 88,3 %, lo que para la empresa refleja su «sólido rendimiento comercial».

Etihad también cerró el año 2025 con el mayor aumento anual de su flota en toda su historia, tras la compra de 29 aviones, que elevaron a 127 el total de la aerolínea.

Este crecimiento incluyó la introducción del Airbus A321LR, para destinos de corta y media distancia.

La compañía aseguró que su crecimiento de pasajeros en 2025 representó cerca de la mitad del crecimiento total de pasajeros en EAU y señaló que esto «refleja el papel central de la aerolínea en el apoyo a las ambiciones turísticas y económicas de Abu Dabi».

Antonoaldo Neves, director ejecutivo de Etihad Airways, afirmó en el comunicado: «2025 fue un año de fuerte crecimiento para Etihad. Transportamos a más de 22 millones de pasajeros, la cifra anual más alta de nuestra historia, al tiempo que mejoramos nuestro servicio, nuestros productos y la satisfacción de los clientes a lo largo del año».

Etihad Airways es una de las aerolíneas con más expansión de Oriente Medio. El mayo pasado, durante la visita de Trump a la región, la compañía y la Casa Blanca anunciaron que la aerolínea invertirá 14.500 millones de dólares en la compra de 28 Boeings 777X norteamericanos con motores de General Electric. EFE

