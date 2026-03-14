Etiopía declara duelo nacional por las inundaciones que dejan 80 muertos

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El parlamento de Etiopía declaró el viernes tres días de duelo nacional, mientras aumentó a 80 el número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra en la región sureña de Gamo.

Las lluvias torrenciales de esta semana en la remota zona de Gamo han causado una destrucción masiva.

En una carta publicada en Facebook, el parlamento declaró tres días de luto a partir del sábado «en honor a quienes perdieron la vida».

Al mismo tiempo, confirmó la muerte de 80 personas, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

La policía había advertido anteriormente que el balance podría superar con creces los 100 fallecidos.

El etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, publicó en X que miles de personas habían sido desplazadas por el desastre.

La OMS «activó de inmediato un equipo especial de emergencia y desplegó equipos de respuesta rápida en las (zonas) afectadas para apoyar a las autoridades sanitarias locales», señaló.

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