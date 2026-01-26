Etiopía declara el fin de su primer brote de Marburgo, después de 9 muertes confirmadas

3 minutos

Nairobi, 26 ene (EFE).- El Gobierno de Etiopía confirmó este lunes el fin del brote de la enfermedad del virus de Marburgo -similar al ébola- declarado a mediados del pasado noviembre en el sur del país, que registró un total de catorce casos confirmados, incluyendo nueve muertos y cinco enfermos recuperados, así como cinco muertes de casos probables.

Según recogen medios locales, la ministra etíope de Salud, Mekdes Daba, hizo el anuncio en un foro celebrado en la capital, Adís Abeba, y agradeció la labor de los trabajadores sanitarios que hicieron posible contener el brote, después de que no se hayan confirmado nuevas infecciones durante los últimos 42 días (el periodo mínimo requerido, que equivale a dos ciclos completos de incubación).

«La rápida contención de este brote refleja un sólido liderazgo nacional, una coordinación eficaz y la dedicación del personal de primera línea y de las comunidades», afirmó Mekdes, según un comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que también confirmó la noticia.

«El brote (…) se contuvo en menos de tres meses gracias a una respuesta rápida y coordinada, liderada por el Gobierno y respaldada por la OMS», señaló la organización.

Entre las medidas tomadas para poner fin al brote, se activó la detección activa de casos, el aislamiento, el rastreo exhaustivo de contactos, el refuerzo de la prevención y la colaboración con las comunidades afectadas, entre otras.

Según la OMS, se identificaron un total de 857 contactos, que fuero monitorizados durante 21 días, y tres trabajadores sanitarios contrajeron la infección, dos de los cuales murieron, mientras el tercero sobrevivió.

Cuatro distritos se vieron afectados, incluyendo Jinka, Malle y Arba Minch, en la región Sur, y Hawassa, en Sidama.

El pasado 14 de noviembre, el Ministerio etíope de Salud confirmó que el brote de fiebre hemorrágica viral que estalló en Jinka fue causado por el virus de Marburgo, tras pruebas genómicas realizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Etíope de Salud Pública.

La enfermedad del virus de Marburgo, altamente virulenta y causante de fiebre hemorrágica, pertenece a la misma familia que el virus del Ébola y comienza de forma abrupta con fiebre alta, cefalea intensa y malestar general, y puede evolucionar hacia síntomas hemorrágicos graves en un plazo de siete días.

Los murciélagos de la fruta son los huéspedes naturales de este virus, que cuando se transmite a los humanos puede ser contagiado mediante contacto directo con fluidos como la sangre, saliva, vómitos u orina.

En África, además de en Etiopía, se han notificado brotes previos y casos esporádicos en Angola, República Democrática del Congo (RDC), Ghana, Kenia, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Sudáfrica y Uganda, según la OMS.

La enfermedad, para la que no hay vacuna ni tratamiento específico, fue detectada en 1967 en la ciudad alemana de Marburgo -origen de su nombre- por técnicos de laboratorio que resultaron infectados cuando investigaban a monos traídos de Uganda. EFE

