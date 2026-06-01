Etiopía empieza a votar en unas elecciones en las que el primer ministro es gran favorito

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Nairobi, 1 jun (EFE).- Etiopía empezó este lunes a votar en sus séptimas elecciones generales, en las que el partido del primer ministro, Abiy Ahmed, parte como gran favorito, aunque la votación no se celebra en la región norteña de Tigré, que aún se recupera de la guerra civil de 2020-2022.

Más de 50 millones de etíopes están llamados a las urnas en algo más de 53.100 colegios electorales, que abrieron oficialmente a las 06:00 hora local (03:00 GMT) y cerrarán a las 18:00 hora local (15:00 GMT).

Según la Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE, en inglés), un total de 47 partidos se han registrado en unas elecciones consideradas cruciales para el futuro del segundo país más poblado del continente, hogar de más de 130 millones de personas.

Los votantes elegirán una nueva composición de la Cámara de Representantes Populares (Cámara Baja del Parlamento).

El partido que consiga la mayoría elegirá al primer ministro que encabezará el Gobierno federal durante los próximos cinco años.

Se espera que el Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy obtenga el triunfo, lo que le brindaría al mandatario un nuevo mandado.

El PP cuenta con 457 escaños de un total de 547 desde los comicios de 2021, marcados por la guerra civil en la región de Tigré.

Abiy, en el poder desde 2018, votó a primera hora en Beshasha, su ciudad natal en la región de Oromía.

«Los próximos cinco años marcarán un punto de inflexión en la historia de Etiopía. Construir un país autosuficiente y servir de pilar para la región requerirá un gran esfuerzo. Por lo tanto, quienes resulten electos deben comprender la enorme responsabilidad que conlleva», afirmó el mandatario ante los periodistas.

Algunos votantes madrugaron mucho, como la funcionaria Melat Genene, quien vota por tercera vez y llegó a las 04:00 hora local (01:00 GMT) a un centro de votación en la capital, Adís Abeba.

«Siempre voto anticipadamente. Sé que mi voz cuenta. Por eso vine a votar», declaró Melat a EFE.

«Como votante, lo más importante para mí es mantener la paz y la seguridad, así que estoy aquí para votar por un partido que creo que traerá la paz a mi país», añadió.

Otro votante de Adís Abeba, el contable Leul Dagnachew, de 45 años, no espera cambios. «Estoy aquí para votar, pero, para ser honesto, no espero sorpresas. Como ciudadano responsable, no puedo ignorar las elecciones, al menos debo hacer oír mi voz», dijo a EFE.

Pocos dudan de la victoria del PP en un país en el que la oposición denuncia represión, el Estado controla la mayor parte de los medios de comunicación y que afronta conflictos armados por tensiones étnicas.

Como en los comicios de 2021, no acudirá a las urnas Tigré, que sufrió una devastadora guerra de 2020 a 2022 entre el Gobierno federal y los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigré (FLPT), partido en el poder entonces en la región y actualmente ilegalizado; y que causó al menos 600.000 muertes.

Los problemas de seguridad y la falta de claridad administrativa sobre el terreno imposibilitan la votación, por lo que no se elegirán los 38 escaños correspondientes a la región en el Parlamento.

Tampoco habrá elecciones en ocho de las 138 circunscripciones de la región de Amhara, una de las más grandes del país, por problemas de seguridad por enfrentamientos entre el Ejército federal y la milicia Fano. EFE

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