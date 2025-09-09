The Swiss voice in the world since 1935

Etiopía inaugura su megapresa en el Nilo pese al rechazo de Egipto y Sudán

Adís Abeba, 9 sep (EFE).- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, inauguró este martes la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), la mayor planta hidroeléctrica de África y construida en el Nilo Azul, pese al rechazo de Egipto y Sudán.

«La GERD no es sólo para los etíopes, es para África», afirmó Abiy en un escenario montado ante el principal muro de la GERD, en la región etíope de Benishangul-Gumuz (oeste), a unos quince kilómetros de la frontera con Sudán, durante la ceremonia de inauguración.

Al acto, que estuvo amenizado por cánticos y bailes folclóricos e incluyó un pequeño desfile militar, acudieron los presidentes de cuatro países vecinos: Kenia (William Ruto); Somalia (Hassan Sheikh Mohamud), Yibuti (Ismail Omar Guelleh) y Sudán del Sur (Salva Kiir). EFE

