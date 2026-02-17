Etiopía pide a Erdogan el apoyo de Turquía para recuperar el acceso al mar Rojo

2 minutos

Nairobi, 17 feb (EFE).- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, afirmó este martes, durante una rueda de prensa conjunta tras la visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que ha pedido el apoyo de Turquía para que el país africano pueda volver a tener acceso al mar Rojo.

Abiy declaró que solicitó la «búsqueda de acceso al mar» de Etiopía con el líder turco y describió que fue un tema central de las conversaciones bilaterales.

«Intercambiamos puntos de vista sobre áreas estratégicas de colaboración y reafirmamos nuestro compromiso mutuo de impulsar alianzas que beneficien los intereses de ambas naciones. Confío en que nuestra continua colaboración fortalecerá aún más los lazos que unen a nuestros países», agregó en sus redes sociales.

Etiopía perdió el acceso directo al mar cuando Eritrea se independizó en 1991 después de tres décadas de conflicto, y ahora su principal ruta comercial transcurre por carreteras y un ferrocarril que une la capital con un puerto en Yibuti, uno de los cinco vecinos costeros que incluyen Somalia, Sudán y Kenia.

El pasado octubre, Abiy aseguró ante el Parlamento que no quiere entrar en guerra con Eritrea y enfatizó que su país no renunciará a recuperar de manera pacífica su acceso al mar.

Por su parte, el presidente turco destacó un refuerzo de la cooperación bilateral con Etiopía en comercio, educación, minería, agricultura, comunicaciones e infraestructura, con metas de inversión de 1.000 millones de dólares (unos 844 millones de euros).

Ambos líderes firmaron un Memorando de Entendimiento sobre las Actas Acordadas de la 9ª Comisión Económica Conjunta Turquía-Etiopía, así como un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en el Ámbito Energético.

«En Turquía, continuamos implementando reformas y programas de apoyo al empleo, fomentando la participación de empresas y fortaleciendo sectores estratégicos. Nuestro objetivo es seguir avanzando en cooperación económica, tecnológica y turística, consolidando la relación entre ambos países para beneficio de nuestras naciones y pueblos», dijo Erdogan. EFE

