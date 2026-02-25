Etiopía retira la licencia a un periódico independiente y crítico con el Gobierno

Nairobi, 25 feb (EFE).- La Autoridad de Medios de Etiopía (EMA, por sus siglas en inglés) ha retirado la licencia del Addis Standard, un periódico independiente y crítico con el Gobierno etíope, según denunció el propio diario tras las recientes acciones de las autoridades contra la prensa local y extranjera en el país.

La EMA comunicó el martes la retirada de la licencia por publicar informaciones que «ponen en peligro el interés nacional y de la población», y alegó que, a pesar de pedir rectificaciones, el Addis Standard se negó a ello.

“La afirmación de que Addis Standard recibió reiteradas notificaciones es incorrecta. En ningún momento, la Autoridad de Medios de Comunicación de Etiopía ha notificado formalmente a la redacción de Addis Standard sobre infracciones previas ni medidas coercitivas”, declaró el director del diario, Yonas Kedir, en una nota compartida por el propio medio.

Por su parte, la directora del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) para África, Angela Quintal, instó a las autoridades en un comunicado a restablecer de forma inmediata la licencia, al considerar que se trata de una «represalia» y de un intento de «silenciar» al periodismo independiente.

Desde la fundación del Addis Standard en 2011, sus periodistas se han enfrentado a detenciones, confiscaciones de equipo y material, y allanamientos de sus oficinas.

Esta última decisión de la autoridad etíope se enmarca en un contexto de creciente represión contra medios de comunicación independientes locales y extranjeros.

El 17 de febrero, el órgano regulador declinó renovar las licencias de tres periodistas de la agencia de noticias británica Reuters, y retiró sus acreditaciones para cubrir la 39.ª Cumbre Ordinaria de la Unión Africana, después de que publicase una investigación sobre la presencia en territorio etíope de un campo de entrenamiento para paramilitares de Sudán.

El 19 de febrero, las autoridades impidieron a una periodista de la agencia de noticias francesa AFP viajar a la región de Tigré (norte), que en las últimas semanas sufrió una escalada de tensiones por enfrentamientos entre el Ejército nacional y combatientes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT).

Y el pasado octubre, las autoridades suspendieron las licencias de los nueve corresponsales del servicio de radiodifusión alemán Deutsche Welle (DW) en el país, aunque siete lograron reanudar su trabajo.

En los últimos años, el Gobierno ha deportado a dos corresponsales extranjeros y decenas de periodistas etíopes han huido del país. EFE

