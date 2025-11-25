Eurocámara pide procesos de autorización más rápidos para los agentes de control biológico

Estrasburgo (Francia), 25 nov (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) pidió este martes que sean más rápidos los procedimientos de aprobación y autorización de los agentes de control biológico, organismos como insectos o sustancias naturales que se utilizan para controlar plagas y enfermedades.

La Eurocámara aprobó por 590 votos a favor, 28 en contra y 32 abstenciones un informe de iniciativa propia sobre modos de acelerar el registro y el consumo de agentes de control biológico.

El PE indicó en un comunicado que las soluciones de control biológico «pueden reducir la dependencia de los productos fitosanitarios convencionales».

«Para impulsar su consumo, el informe pide una revisión específica del reglamento de 2009 sobre la comercialización de productos fitosanitarios», apuntó la Eurocámara, que también quiere «una definición jurídica clara de los agentes de control biológico».

La institución también pide a los Estados miembros incrementar y facilitar el uso del procedimiento de reconocimiento mutuo para los controles biológicos.

«Los eurodiputados creen que esas medidas mejorarían la certidumbre jurídica, promoverían la inversión en alternativas sostenibles y evitarían la fragmentación del mercado», señaló el PE.

El informe subraya que los análisis y autorizaciones más rápidos de soluciones de biocontrol «no deben conducir a retrasos adicionales en la evaluación de riesgos y la autorización de productos fitosanitarios convencionales y que los agentes de control biológico aún deben quedar sujetos a un análisis científico riguroso».

Además, los parlamentarios enfatizan que tanto los Estados miembros como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria «deben invertir más en la capacidad de análisis».

«Para acelerar la aprobación de los agentes de control biológico, el Parlamento también pide vías prioritarias con financiación adicional específica», agregó el PE.

El informe, asimismo, resalta la necesidad de mantener la productividad agrícola y garantizar que los agricultores no se quedan sin medios «efectivos y asequibles» para proteger sus cultivos.

«En ese contexto, expresa que la formación, información y orientación práctica sobre el uso efectivo de los productos de biocontrol debe desarrollarse en cooperación con los agricultores, destacando la necesidad de investigación y colaboración, tanto pública como privada, para el desarrollo del control biológico», expuso la Eurocámara. EFE

