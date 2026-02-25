Eurocámara pide que la rebaja de exigencias para medianas empresas beneficie a más firmas

4 minutos

Bruselas, 25 feb (EFE).- El Parlamento Europeo dio este miércoles su respaldo a crear una nueva categoría de «pequeñas empresas de mediana capitalización» en la Unión Europea para las que se suavizarían los requisitos burocráticos, pero pidió que se eleven los umbrales para considerar que una firma entra en ese grupo, con lo que la medida beneficiaría a más compañías.

En concreto, la Eurocámara quiere que esta nueva categoría, que se situaría entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las grandes, englobe a las compañías que tengan hasta 1.000 empleados y, o bien una facturación anual de hasta 200 millones de euros o un total de 172 millones en activos.

La propuesta inicial de la Comisión Europea preveía que entrasen en la misma las empresas de hasta 750 empleados y con una facturación no superior a los 150 millones de euros o activos totales hasta 129 millones, lo que según sus cálculos haría que unas 38.000 empresas europeas recibiesen esta calificación.

El objetivo de la medida, que se enmarca en los esfuerzos de simplificación de la UE para favorecer la competitividad del bloque, es evitar que las empresas pasen directamente de ser pymes (hasta 250 empleados) a ser consideradas grandes, ya que esto supone un aumento exponencial de las cargas administrativas y los costes que puede frenar su crecimiento.

La iniciativa, que recibió el apoyo con amplia mayoría de las comisiones de Economía, Libertades Civiles y Medio Ambiente del Parlamento Europeo, prevé que estas nuevas empresas pequeñas de mediana capitalización (SMC, por sus siglas en inglés) puedan beneficiarse de las facilidades que tienen las pymes en ciertas áreas.

No obstante, el Parlamento subrayó que «quiere asegurar que el apoyo para las pymes no se diluye, que la UE sigue un principio de ‘pensar primero en pequeño’ al dar apoyo y que los umbrales se revisan cada cinco años», según informó en un comunicado.

En concreto, la propuesta prevé extender a la nueva categoría de empresas las exenciones de las que ya se benefician las pymes en sus obligaciones bajo la normativa europea de protección de datos, siempre y cuando estos no sean considerados de alto riesgo para los derechos de las personas.

Asimismo, planea facilitar su acceso a los mercados financieros permitiéndoles participar de los mercados para pymes en crecimiento y simplificando ciertos requisitos administrativos, como las normas sobre los folletos bursátiles.

También gozarán de las mismas exenciones que las pymes para ciertas obligaciones en materia de diligencia debida en el sector de las baterías, así como de ciertas facilidades cuando se dediquen al comercio de gases fluorados, donde los eurodiputados proponen limitar los casos en los que pymes y las SMC estarán obligadas a hacer un registro.

La iniciativa plantea también facilitar el acceso de pymes y SMC a los instrumentos de defensa comercial, así como que los Estados tengan que prestar apoyo a las SMC que sean consideradas entidades críticas para cumplir con las normas europeas de resiliencia para ellas.

«No podemos influir fácilmente en las aspiraciones económicas de China o las políticas arancelarias de la administración estadounidense, pero tenemos que aumentar nuestra competitividad europea reduciendo nuestra carga burocrática. Con esta legislación, lo estamos haciendo», dijo uno de los responsables de la propuesta, el eurodiputado popular Lukas Mandl.

El objetivo de la Eurocámara es que la nueva definición de empresas pequeñas de mediana capitalización se incorpore en futuras propuestas legislativas.

La medida aún debe ser aprobada por el pleno del PE y negociada con los Estados miembros para entrar en vigor. EFE

lpc/rja/psh