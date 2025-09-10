The Swiss voice in the world since 1935

Eurocámara pide una PAC independiente, con mayor presupuesto y menos trámites burocráticos

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Estrasburgo (Francia), 10 sep (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) pidió este miércoles que la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027 siga siendo una partida presupuestaria independiente, con más dinero y menos trámites burocráticos.

Ese mensaje se incluyó en un informe aprobado hoy en el pleno de la Eurocámara con 393 votos a favor, 145 en contra y 123 abstenciones.

El PE indicó en un comunicado que los eurodiputados quieren un presupuesto agrícola «más amplio e independiente para después de 2027, con menos burocracia para los agricultores e incentivos para alcanzar objetivos ambientales y sociales».

«El Parlamento dice que la Política Agrícola Común de la UE no debe integrarse con otras áreas de financiación o convertirse en parte de un sobre financiero más amplio usado por los Estados miembros para propósitos diferentes a la agricultura», añadió.

También indicó que las ayudas directas a la renta se deben abonar a «todos los agricultores activos y profesionales siguiendo un modelo basado en la superficie».

«El desarrollo rural debe ser apoyado independientemente de las políticas de cohesión», defienden también los parlamentarios, de acuerdo con el PE.

Además, el Parlamento aseguró que reducir la carga administrativa para los agricultores «debe ser uno de los principios rectores de la PAC».

«Los eurodiputados quieren un sistema basado en incentivos para animar a los agricultores a lograr objetivos medioambientales y sociales. Los ecoesquemas deberían seguir siendo voluntarios y ser acompañados de remuneración», apuntó la Eurocámara.

Los parlamentarios también quieren que se tengan en cuenta las prácticas agrícolas existentes «cuando se exige a los agricultores cumplir con requisitos para mantener la tierra en buenas condiciones agrícolas y medioambientales».

«Todos los agricultores deben tener acceso a soluciones innovadoras y digitales que apoyen una agricultura sostenible, fomenten sus ingresos y reduzcan su carga de trabajo administrativo», insistió el PE.

Además, y para «minimizar los procedimientos de inspección agrícola estresantes», los eurodiputados dicen que la supervisión del uso de los fondos de la PAC «debería basarse en imágenes de satélite y autocertificación, en un sistema de informes electrónico centralizado».

La Eurocámara también solicitó inversiones en la modernización y desarrollo de infraestructuras de retención, distribución y almacenamiento del agua, así como en la depuración y tratamiento de aguas residuales.

Igualmente, consideró que a los agricultores se les deberían ofrecer incentivos para la recuperación de la biomasa, los residuos agrícolas y los coproductos.

El PE también puso el acento en la importancia del relevo generacional.

«Estamos luchando por el futuro justo que el sector agrícola de Europa merece. Eso significa una auténtica PAC común que fortalezca la cadena de suministro alimentario, apoye comunidades rurales vibrantes y empodere a los agricultores mediante la innovación, el relevo generacional y condiciones de mercado justas», dijo la ponente del informe, la eurodiputada del PP Carmen Crespo Díaz. EFE

jug/mb/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR