Eurocámara respalda modificar normas medioambientales de la PAC y más apoyo a agricultores

3 minutos

Estrasburgo (Francia), 8 oct (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) respaldó este miércoles modificar normas medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC) que actualmente está en vigor y dar más flexibilidad y apoyo a los agricultores.

En concreto, la Eurocámara fijó su posición para negociar más adelante con los Estados miembros la versión definitiva de los cambios en las normas de la PAC. El texto salió adelante con 492 votos a favor, 111 en contra y 39 abstenciones.

«Los eurodiputados quieren introducir más flexibilidad en el cumplimiento de las normas medioambientales de la PAC por parte de las explotaciones agrícolas», indicó el PE en un comunicado.

«Están de acuerdo en que no solo las granjas certificadas como 100 % orgánicas deben considerarse automáticamente como que cumplen algunos de los requisitos para mantener la tierra en buenas condiciones agrícolas y medioambientales, sino también las explotaciones en las que solo algunas partes están certificadas como orgánicas, las situadas en áreas especiales de conservación y las que tienen menos de 50 hectáreas», agregó.

Por otro lado, la Eurocámara se opone a «un nuevo tipo de pago directo propuesto por la Comisión Europea para los agricultores afectados por desastres naturales».

«Sin embargo, los eurodiputados están de acuerdo con la propuesta de la Comisión para un nuevo pago de crisis mediante los fondos de desarrollo rural de la UE. Los parlamentarios dicen que este apoyo de crisis para agricultores debería ser obligatorio para los Estados miembros y los brotes de enfermedades animales deberían ser añadidos a la lista de acontecimientos cuyo impacto sobre los agricultores podría justificar apoyo financiero», expuso el PE.

Con el objetivo de permitir que más agricultores reciban apoyo en caso de que pierdan ingresos o parte de su producción por riesgos que escapan a su control, los diputados también proponen rebajar el umbral para que los agricultores puedan acceder al dinero de los gobiernos nacionales para cubrir las primas de seguros.

En ese sentido, plantean un umbral de al menos un 15 % de producción o ingreso anual medio perdido, frente al 20 % propuesto por el Ejecutivo comunitario.

Asimismo, el Parlamento aboga por incrementar los límites máximos para el apoyo a los pequeños agricultores. Así, plantea un pago anual de hasta 5.000 euros en vez de los 2.500 propuestos por la Comisión Europea, así como un nuevo pago único para el desarrollo empresarial de hasta 75.000 euros, frente a los 50.000 planteados por la CE.

Además, para acelerar la implementación de las nuevas medidas, los parlamentarios dicen que en 2026 las modificaciones a los planes estratégicos en los que los Estados miembros indican cómo aplican la PAC basadas en este cambio legislativo podrán tener efectos legales antes de su aprobación formal por parte de la Comisión.

Se espera que las negociaciones entre la Eurocámara y los países comiencen el 9 de octubre, para potencialmente permitir la adopción final de las reglas en la sesión plenaria del próximo noviembre, de acuerdo con el PE. EFE

jug/mb/psh