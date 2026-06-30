Euroclear demanda al Banco Central de Rusia en relación con los activos rusos congelados

Compartir

2 minutos

Bruselas, 30 jun (EFE).- Euroclear, la institución financiera que custodia la mayor parte de los activos congelados rusos, ha demandado al Banco Central de Rusia (BCR) ante un tribunal de Bruselas para tratar de bloquear una sentencia dictada en Rusia que le ordena pagar más de 220.000 millones de euros como indemnización por la congelación de miles de millones de euros en esos activos en la Unión Europea tras el estallido de la guerra en Ucrania.

Al tener su sede central en Bruselas, Euroclear sostiene que solo los tribunales belgas tienen competencia en el asunto, informó este martes el diario económico L’Echo.

Además, la institución financiera argumenta que el Banco Central de Rusia incumplió sus términos y condiciones generales y que el juicio ruso, celebrado a puerta cerrada, no fue justo.

Lo que está en juego con esta contraofensiva jurídica radica en que la sentencia rusa iba acompañada de una orden de ejecución y que, como consecuencia, existe el temor de que los activos custodiados por Euroclear fuera de Europa puedan ser embargados, indicó la agencia Belga.

Durante la audiencia preliminar celebrada el jueves pasado, los abogados del Banco Central de Rusia argumentaron que la citación no era válida debido a errores de traducción y en particular por discrepancias respecto a las fechas programadas para la comparecencia.

La Unión Europea congeló decenas de miles de millones de euros en activos procedentes de las reservas internacionales de Rusia después de que el Kremlin lanzara su ofensiva contra Ucrania el 24 de febrero de 2022. Una gran parte de estos activos está custodiada por Euroclear.

El pasado diciembre, el Banco Central de Rusia demandó a Euroclear ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú por el uso de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, con el objetivo de obtener una indemnización por los daños derivados de su gestión.

Cinco meses después, en mayo, el Tribunal de Arbitraje de Moscú falló en favor del banco ruso. EFE

mb/ah