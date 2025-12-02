Eurodiputado a cargo del acuerdo Mercosur: «Seguramente queda por hacer pedagogía»

Bruselas, 2 dic (EFE).- El copresidente de la Asamblea parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat) y responsable del acuerdo UE-Mercosur en la comisión de Comercio, Gabriel Mato, aseguró este martes que los defensores de este pacto comercial están trabajando para tratar de convencer a los dudosos de cara a su ratificación y auguró que aún les queda «pedagogía» por hacer.

«En esa línea se ha hecho bastante pedagogía y queda por hacer seguramente», aseguró Mato (PP) en una rueda de prensa con motivo de las reuniones en Bruselas de las comisiones permanentes de Eurolat.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur enfrenta en diciembre un mes clave para su futuro, con los votos en el Parlamento Europeo de las cláusulas de salvaguardia para proteger a los sectores agrícolas sensibles europeos ante los aumentos de las exportaciones del bloque latinoamericano y una potencial firma del pacto si los países aún contrarios levantan su veto.

«Es verdad que hay reticencias de distinta índole. Hay un bloque que está en contra de cualquier tipo de acuerdo de libre comercio y luego hay otros que aducen determinados posibles perjuicios», explicó Mato.

La comisión de Comercio decide el próximo lunes si da luz verde a estas cláusulas de salvaguardia y las envía a un voto en pleno, una decisión que Mato confió salga adelante independientemente de que algunos diputados duden de si darán su visto bueno al acuerdo.

«Incluso para los detractores del acuerdo, si ese acuerdo se lleva a cabo será mejor que se lleve a cabo con salvaguardas que garantizan una protección mucho mayor al sector agrario», dijo Mato.

Si se produce la firma a finales de este año, la Eurocámara tramitaría su ratificación en el primer trimestre de 2026. El eurodiputado popular aspira a hacer ver a los indecisos que no aprobarlo sería «un error histórico».

Por parte del componente latinoamericano, el copresidente de Eurolat y senador uruguayo Daniel Caggiani hizo hincapié en que el acuerdo realzará el valor del multilateralismo «en un mundo que cada vez lo necesita más».

«Necesariamente Europa y el Mercosur estaríamos dando un buen ejemplo en ese sentido», apuntó. EFE

