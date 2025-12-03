Eurodiputados respaldan cambios sobre «países seguros» para denegar más rápido el asilo



Bruselas, 3 dic (EFE).- Los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara apoyaron este miércoles dos propuestas legislativas relacionadas con los países seguros, que buscan acelerar la denegación de las peticiones de asilo «infundadas» y los retornos de los migrantes irregulares.

Por un lado, avalaron con 39 votos a favor, 25 en contra y 8 abstenciones la primera lista de países de origen considerados «seguros», que además de Marruecos y Colombia, incluye a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez.

La propuesta considera asimismo que los países candidatos a la adhesión cumplen también, en principio, los criterios para ser designados como «seguros».

Los parlamentarios pidieron que la Comisión evalúe la situación de esos «países seguros» y «reaccione» si cambian las circunstancias y que se pueda suspender temporalmente la designación para todo o parte del territorio, indicó la Eurocámara en un comunicado.

Por otra parte, los diputados respaldaron (con 40 votos a favor, 32 en contra y sin abstenciones) la propuesta de la Comisión Europea sobre el concepto de «país seguro» para facilitar la gestión del asilo que, por ejemplo, permitirá transferir a un migrante a un tercer país sin que sea necesario que exista una «conexión» entre esa persona y el lugar al que se le envía.

Entre otras novedades, prevé que los recursos contra las decisiones de inadmisibilidad de una petición de asolo ya no suspenderán de forma automática el procedimiento.

“Esta ley (…) aporta la coherencia que tanto se necesita y otorga a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para aplicar el concepto de forma eficaz y coherente. Eliminamos obstáculos y garantizamos que la tramitación de los procedimientos de asilo inadmisibles sea más rápida, clara y eficaz, algo esencial para reducir la migración ilegal y aumentar los retornos», dijo la eurodiputada del PPE Lena Düpont, negociadora del Parlamento para el concepto de tercer país seguro.

El Partido Popular en la Eurocámara consideró los votos de hoy un «importante paso adelante en la lucha contra la migración irregular», gracias al respaldo de unas propuestas que «acelerarán el rechazo de las solicitudes de asilo que se consideren infundadas».

Por su parte, los socialdemócratas (S&D) votaron en contra de las propuestas al estar «muy preocupados por el hecho de que la legislación sea precipitada, permita a los Estados miembros desestimar unilateralmente el derecho de asilo y cree una situación en la que Europa dependa estratégicamente de gobiernos extranjeros para gestionar la migración».

La posición de hoy sobre ambas propuestas permitirá pasar a la fase siguiente, que será la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo (países) de la UE. EFE

