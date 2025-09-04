The Swiss voice in the world since 1935

Eurodiputados respaldan pacto pesquero UE-Costa de Marfil, que beneficia a flota española

Bruselas, 4 sep (EFE).- Los eurodiputados de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE) dieron este jueves su visto bueno al nuevo acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y Costa de Marfil, que permitirá a barcos españoles pescar atún en aguas del país africano.

La Eurocámara indicó en un comunicado que el protocolo, que estará en vigor hasta 2029, salió adelante con veintitrés votos a favor, uno en contra y una abstención.

La UE pagará al año 740.000 euros, de los que 305.000 euros garantizarán los derechos de acceso a las aguas marfileñas a veinticinco atuneros cerqueros y siete palangreros de superficie de España, Francia y Portugal, según informó el Parlamento. Esos barcos podrán pescar 6.100 toneladas de atún y otras especies migratorias al año en la zona económica de Costa de Marfil durante los próximos cuatro años.

Los 435.000 euros restantes se destinarán a apoyar el desarrollo de la pesca sostenible en Costa de Marfil, de acuerdo con el PE. Se pretende ayudar al crecimiento del sector de la pesca a pequeña escala y de la acuicultura, mejorar el conocimiento científico y la capacidad administrativa, así como mejorar infraestructuras como el puerto de Abiyán.

Los propietarios de los barcos de la UE también tendrán que pagar 80 euros por tonelada capturada durante los dos primeros años en los que se aplica el protocolo, y 85 euros por tonelada en los dos últimos años.

Asimismo, se deberán abonar a las autoridades de Costa de Marfil licencias de pesca que cuestan 12.000 euros por atunero cerquero al año durante los dos primeros años y 12.750 euros después, y 4.000 euros por palangrero de superficie al año hasta el 5 de junio de 2027 y 4.250 euros después.

Según el Parlamento Europeo, el protocolo debería contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y un suministro adecuado de pescado a los mercados de los Veintisiete, al tiempo que se ayuda al país africano a desarrollar su sector pesquero.

La Eurocámara agregó que otro objetivo del pacto es ayudar a implementar actividades de control y sanciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

«El protocolo también establece que las condiciones laborales de los pescadores a bordo de los buques de la UE deben ajustarse a las condiciones definidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional», expuso el PE.

«Esto implica la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso e infantil, y unas condiciones de trabajo saludables y decentes a bordo. Por último, el protocolo destaca la necesidad de respetar las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, a la que están afiliados tanto la UE como Costa de Marfil y que gestiona las especies afines en el océano Atlántico», continuó la Eurocámara.

El acuerdo ahora debe ser respaldado por el conjunto del Parlamento Europeo en una próxima sesión plenaria.

La asociación pesquera entre la UE y Costa de Marfil data de diciembre de 1990. En 2007 fue sustituida por el actual acuerdo de asociación pesquera. El protocolo de pesca actual es aplicable del 6 de junio de 2025 al 5 de junio de 2029. EFE

