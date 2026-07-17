Eurodiputados viajan a Bolivia por primera vez en 20 años para explorar mayor cooperación

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Bruselas, 17 jul (EFE).- Tres eurodiputados de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los Países de la Comunidad Andina viajarán la próxima semana a Bolivia para verse con parlamentarios, miembros del Gobierno y sociedad civil y explorar cómo cooperar más en asuntos de interés común, en el que supone el primer viaje de diputados europeos al país en 20 años.

«El refuerzo de los vínculos de la UE con Bolivia, en particular entre parlamentarios -después de años sin encuentros estructurados-, es uno de los objetivos de la misión», dijo el Parlamento Europeo en un comunicado.

Tres eurodiputados procedentes de Polonia, Países Bajos y Luxemburgo visitarán La Paz y Uyuni y se verán con los ministros de Presidencia, Jose Luis Lupo, y de Asuntos Exteriores, Fernando Aramayo, así como con el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila Navajas, y de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, y con miembros de la comisión de Política Internacional del Senado.

«También se abordarán otras cuestiones de interés común, como los derechos humanos y sociales, el cambio climático y la lucha contra la delincuencia y el tráfico de drogas. Asimismo, se explorarán nuevas áreas de cooperación, entre ellas la explotación del litio y de otros minerales críticos», explicó la Eurocámara.

Los diputados se verán también con organizaciones de la sociedad civil y conocerán un proyecto de desarrollo urbano sostenible con financiación europea.

El presidente de la delegación, el socialista polaco Robert Biedroń, señaló que el primer viaje a Bolivia en más de veinte años refleja el compromiso continuo de la Eurocámara con América Latina en materia de democracia, Estado de derecho y derechos humanos.

«Nos reuniremos con parlamentarios, representantes de la sociedad civil y organizaciones internacionales para evaluar la situación actual sobre el terreno y analizar cómo la Unión Europea puede apoyar las instituciones democráticas de Bolivia», dijo Biedroń, a quien acompañarán el socialista luxemburgués Marc Angel y el ultraderechista neerlandés Sebastian Kruis. EFE

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