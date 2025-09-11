Eurodiputados viajan la semana próxima a Canarias para evaluar la situación migratoria

Bruselas, 11 sep (EFE).- Una delegación de eurodiputados viajará a Tenerife y Gran Canaria los próximos 15 a 17 de septiembre para evaluar la presión migratoria en las islas, informó este jueves la institución en un comunicado.

El próximo lunes llegarán a Tenerife, donde se reunirán con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y visitarán un centro de acogida temporal para migrantes.

Además, se entrevistarán también con representantes de la agencia europea de fronteras, Frontex, y la Agencia de Asilo de la UE.

La delegación, compuesta por seis eurodiputados, entre ellos los españoles Carmen Crespo (PP), Sandra Gómez (PSOE) y Jorge Buxadé (VOX), se desplazará el martes a Gran Canaria, donde visitarán otro centro de acogida y se reunirán con representantes de la Cruz Roja, comunidades de migrantes y asociaciones vecinales.

También mantendrán encuentros con autoridades judiciales, con el fiscal encargado de los casos de menores no acompañados, así como con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El miércoles 17 tienen previsto reunirse también con unidades operativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como con Salvamento Marítimo.

Completan la delegación el presidente de la delegación de Peticiones del Parlamento Europeo, el polaco Bogdan Rzońca, del grupo de Conservadores y Reformistas; el italiano socialdemócrata Sandro Ruotolo, y el neerlandés Sebastian Kruis, del grupo de los Patriotas por Europa.

Se trata de la segunda visita que los eurodiputados de la Comisión de Peticiones realizan este año a Canarias, después de haber visitado la isla de El Hierro.

Del 1 de enero al 31 de agosto de este año llegaron a las costas españolas un total de 21.721 migrantes en embarcaciones precarias, un 35 % menos que el año anterior, De ellos 4.722 lo hicieron por las costas de la península, mientras la mayoría llegó a los archipiélagos de las Islas Canarias (Atlántico) y Baleares (Mediterráneo). EFE

