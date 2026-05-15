Europa abre con pérdidas arrastrada por Asia y mientras el petróleo sube de nuevo

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Madrid, 15 may (EFE).- Las principales bolsas europeas han arrancado este viernes con pérdidas del entorno del 1 %, arrastradas por la tendencia negativa de Asia, y mientras el precio del crudo brent sube de nuevo, por encima de los 107 dólares el barril.

En la apertura del mercado, la bolsa que más cae es la de Milán, el 1 %; seguida de Fráncfort, el 0,92 %; Londres, el 0,74 %; París, el 0,71 %; y Madrid, el 0,69 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 1,05 %.

Las bolsas europeas han abierto este viernes en rojo lastradas por Asia, donde se han registrado importantes caídas, lideradas por el Kospi surcoreano, que se ha desplomado un 6,12 % tras alcanzar máximos intradía.

Asimismo, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 1,99 % este viernes, por la recogida de beneficios en el sector tecnológico y el aumento en el rendimiento de los bonos de deuda japonesa.

Asimismo, el Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,58 %; y Shanghái, el 1,02 %.

Y ello, en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concluido su visita oficial a China.

Según la agencia estatal Xinhua, Trump ha afirmado que esta visita ha sido «muy exitosa» e «inolvidable», y en ella han alcanzado «una serie de consensos importantes», han logrado «múltiples acuerdos» y resuelto «no pocos problemas».

«Las relaciones entre Estados Unidos y China son muy importantes y sin duda serán cada vez mejores», ha subrayado Trump, quien ha agregado que desea mantener una comunicación «sincera y profunda» con Xi, al que espera recibirlo en Washington.

Xi -según Xinhua- ha calificado la visita de «histórica» y «emblemática» y ha explicado que ambos líderes han fijado una nueva orientación para los lazos bilaterales con una «relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU.».

Según ha asegurado China, Trump y Xi han pedido mantener abierta la «puerta del diálogo» sobre Irán y reabrir «cuanto antes» el estrecho de Ormuz.

El encuentro también estuvo marcado por cuestiones como el comercio, Taiwán, la tecnología, Irán, Ucrania, la península coreana y el acceso al mercado chino para empresas estadounidenses, entre los asuntos tratados.

En este contexto, y mientras no hay avances en las negociaciones de Estados Unidos e Irán, el barril de petróleo brent para entrega en julio sube de nuevo este viernes, el 1,44 %, hasta los 107,25 dólares.

Ante el miedo a que el alza de los precios de la energía se mantenga y se dispare la inflación, las bolsas europeas han arrancado en rojo, según los expertos.

Y ello, en una jornada en la que no habrá ni datos macroeconómicos ni resultados relevantes, y mientras los futuros de Wall Street adelantan caídas muy moderadas.

El euro, por su parte, sigue a la baja y se cambia a 1,163 dólares. EFE

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