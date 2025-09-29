The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Europa debe «redoblar» sus esfuerzos contra el cambio climático, advierte una agencia de la UE

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Europa debe «redoblar» sus esfuerzos para hacer frente al calentamiento global y proteger su medio ambiente, cuyo estado general «no es bueno», advirtió el lunes en un informe la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

«Se han logrado avances significativos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación atmosférica, pero el estado general del medio ambiente en Europa no es bueno», señaló la agencia en un comunicado.

El informe llega después de que los Estados miembros de la Unión Europea no lograran presentar en la cumbre climática de la ONU de la semana pasada un plan formal para una mayor reducción de la emisión de gases de efecto invernadero de aquí a 2035.

El bloque tampoco ha conseguido ponerse de acuerdo sobre una ambiciosa propuesta de la Comisión Europea para reducir en un 90% las emisiones de aquí a 2040 en comparación con los niveles de 1990.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE han caído un 37% desde 1990, muy por delante de otros grandes contaminadores como China y Estados Unidos, gracias a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la duplicación de las energías renovables desde 2005.

Pero los países europeos deben «redoblar la aplicación de políticas y acciones de sostenibilidad a más largo plazo ya acordadas en el marco del Pacto Verde Europeo», adoptado durante el mandato anterior de la Comisión Europea, reclamó la AEMA.

La naturaleza en el continente «sigue enfrentándose a la degradación, la sobreexplotación y la pérdida de biodiversidad», señaló la agencia, que recopiló datos de 38 países de toda Europa para su informe.

El agua, en particular, es un recurso cada vez más escaso, y la tierra está sobreexplotada.

Alrededor del 81% de los hábitats protegidos están en malas o muy malas condiciones, entre el 60 y el 70% de los suelos están degradados, y el 62% de las masas de agua no se encuentran en buen estado ecológico, según el informe.

En general, los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos —como olas de calor, inundaciones, deslizamientos de tierra e incendios forestales— han causado más de 240.000 muertes entre 1980 y 2023 en los 27 países de la UE.

cbw/ef/pc/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR