Europa debe salir vencedora de los grandes retos que enfrenta el mundo, según Lescure

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Berlín, 28 may (EFE).- El ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, subrayó este jueves que Europa debe salir vencedora de los enormes retos que enfrenta el mundo, para lo cual, agregó, son necesarias inversiones y contar con unas finanzas sólidas.

«Nuestra capacidad como europeos para asumir esas revoluciones, para asegurarnos de que Europa sea una de las ganadoras de lo que está sucediendo en el mundo, es realmente importante», dijo Lescure a su llegada a la reunión de los ministros del ramo de los seis países del formato E6 ( Alemania, España, Francia, Polonia, Países Bajos e Italia) para tratar de avanzar en la unión de mercados de capitales.

El ministro francés aludió a la revolución tecnológica, la transición energética y la agitación geopolítica, y agregó que afrontar estos desafíos implica invertir más en defensa, en computación cuántica, en inteligencia artificial y en centros de datos, entre otros.

«Los proyectos de prosperidad europea que debemos llevar a cabo juntos no serán posibles sin financiación, sin dinero. Tenemos que asegurarnos de que el capital europeo deje de salir hacia otros lugares y se quede en Europa» para financiar las soluciones a todos los problemas globales, afirmó.

Por eso, esta Unión de Ahorros e Inversiones es un proyecto tan importante, defendió, y destacó el deseó de que los europeos «se sientan orgullosos de invertir en empresas europeas» y de un sistema financiero europeo.

«Tenemos grandes bancos, pero se enfrentan a una competencia muy fuerte por parte de actores de gran envergadura. Necesitamos igualdad de condiciones para que nuestros bancos europeos puedan financiar a nuestras empresas europeas y hacerlas crecer más, llegar más alto y ser mejores», afirmó.

Añadió que el de este jueves es una reunión importante en cuanto a debatir, discutir y alcanzar compromisos que ayuden al propio Ecofin a llegar a conclusiones. EFE

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