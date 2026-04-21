Europa deberá asumir en Ucrania el desgaste militar de EE.UU. en Irán, dice comisario UE

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Bruselas, 21 abr (EFE).- Estados Unidos ya no puede abastecer a Ucrania por haber gastado sus reservas en Irán, advirtió este martes el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, que instó a Europa a construir sus propios «habilitadores estratégicos».

«La industria de defensa estadounidense necesitará varios años -tres o cuatro- para reponer esas reservas. Por eso debemos concentrarnos mucho más en nuestra propia producción», afirmó en una entrevista con el consorcio de agencias europeas ENR, del que forma parte EFE.

Hasta ahora, la UE compraba cerca del 40% de sus armas a EE.UU., incluidos sistemas clave como los Patriot y los misiles suministrados a Ucrania a través del programa PURL.

«Dependemos considerablemente de los servicios estadounidenses: datos espaciales, transporte aéreo pesado, reabastecimiento en vuelo, sistemas de mando y control, entre otros», señaló el responsable de Defensa de la Comisión.

«Nuestro gran problema es que seguimos siendo superados con creces en producción por Rusia», advirtió Kubilius.Según el lituano, Moscú produjo el año pasado 1.200 misiles de crucero y alrededor de 1.000 balísticos, frente a menos de 300 misiles de crucero fabricados por la UE en el mismo período y cero balísticos.

El propio comisario reconoció que las cifras provienen de ChatGPT: «No sé con qué precisión, pero como nadie las desmiente, las utilizo».

Sobre el futuro de la OTAN, Kubilius dijo partir del «escenario básico» de que EE.UU. continuará liderando la alianza, aunque «la imprevisibilidad es ahora la norma». «Hemos tenido tiempo suficiente para adaptarnos» al estilo del presidente Donald Trump, que pese a generar «mucha confusión y malentendidos», le reporta «beneficios de vez en cuando».

Para sostener la capacidad militar ucraniana, Kubilius apuntó al préstamo de 90.000 millones de euros -de los cuales 60.000 millones son para defensa- como la principal herramienta europea, bloqueado hasta ahora por Hungría pero cuya aprobación prevé próxima tras el reciente cambio de gobierno en Budapest.

Por otra parte, opinó que la adhesión de nuevos países es un «interés vital» para la UE -«no es un regalo a nuestros vecinos, nos beneficia a todos»-, en especial la de Ucrania y su «tan desarrollada capacidad defensiva», imprescindible para el futuro de la defensa europea.

La fragmentación de la industria de defensa europea, heredada del Tratado de Roma, ha generado «problemas psicológicos y estructurales que no son fáciles de superar», según Kubilius, un lastre que, a su juicio, Europa ya no puede permitirse ignorar.

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