Europa eliminó 603 barreras fluviales obsoletas o en desuso a lo largo de 2025

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Redacción Medioambiente, 21 may (EFE).- Un total de 21 países europeos eliminaron 603 barreras fluviales obsoletas o en desuso a lo largo de 2025, de acuerdo con el último informe de la red conservacionista Dam Removal Europe (DRE), que destaca un incremento del 11 % de actuaciones respecto a las registradas en 2024.

El año pasado, Suecia fue el país más activo al eliminar 173 barreras, seguido de Finlandia con 143, España con 109, Dinamarca con 46 y el Reino Unido con 35, según los datos recogidos por este movimiento en el que participan organizaciones como WWF, Wetlands International o The Natural Conservancy, entre otras.

El documento precisa que el 50 % de las infraestructuras eliminadas durante 2025 eran colectores mientras que otro 31 % eran azudes y un 10 %, presas.

Además, apunta que la mayoría de ellas, un 78 %, tenía menos de 2 metros de altura, mientras que solo un 5 % fueron construidas para la producción de energía hidroeléctrica.

Desde 2020, han sido suprimidas casi 2.300 de estas infraestructuras en el territorio europeo lo que según la DRE mejora las condiciones de biodiversidad y resiliencia de los ríos en el Viejo Continente y permite afrontar con más garantías los efectos del calentamiento global.

Sin embargo, esta red asegura que todavía existen más 1,2 millones de barreras en los cauces fluviales europeos y que muchas de ellas, aun estando en desuso, siguen bloqueando el flujo del río y de las especies que lo habitan así como el transporte de nutrientes y sedimentos.

El Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la UE aspira a recuperar al menos 25.000 kilómetros de ríos antes del año 2030 para mejorar el estado de la biodiversidad y la calidad y disponibilidad de agua dulce. EFE

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