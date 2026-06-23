Europa instaló un 48 % más de baterías en 2025, pero sigue lejos de sus necesidades

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Bruselas, 23 jun (EFE).- Europa aumentó un 48 % la instalación de baterías en 2025, hasta los 36 gigavatios-hora (GWh) de nueva capacidad, pero sigue lejos de cubrir sus necesidades de almacenamiento energético para 2030, según datos publicados hoy por la asociación SolarPower Europe.

En su informe «Perspectivas del mercado europeo de baterías 2026-2030», la patronal fotovoltaica europea señala que la capacidad operativa acumulada de baterías en la Unión Europea alcanzó los 77 GWh a finales de 2025 y prevé que llegue a unos 470 GWh en 2030.

No obstante, esa estimación está aún lejos de los 600 GWh que la asociación considera necesarios para acompañar los objetivos climáticos, mejorar la seguridad energética y contener los precios.

El conjunto del mercado europeo superó por primera vez los 100 GWh de capacidad operativa acumulada, tras instalar 36 GWh de sistemas de almacenamiento con baterías el año pasado, un 48 % más que en 2024 y en el duodécimo ejercicio consecutivo de crecimiento.

El incremento estuvo impulsado sobre todo por los grandes sistemas conectados a la red, que ya representaron más de la mitad de las nuevas instalaciones anuales, frente a un mercado residencial que ha perdido parte del impulso excepcional registrado durante la crisis energética de 2022.

Objetivo 2030

SolarPower Europe prevé que el mercado europeo entre ahora en una fase de fuerte expansión y que las nuevas instalaciones anuales superen los 50 GWh en 2026 y alcancen los 138 GWh en 2030 en su escenario medio.

Para la Unión Europea, la asociación calcula que la capacidad acumulada pasará de 77 GWh en 2025 a 470 GWh en 2030, lo que supondría multiplicar por más de seis el parque actual, aunque lejos de la meta de 600 GWh.

El informe advierte de que la UE mantiene una brecha de flexibilidad en su sistema eléctrico, con una relación de ocho unidades de potencia solar instalada por cada unidad de baterías a finales de 2025.

El dato mejora el ratio de diez a uno de 2024, pero resulta todavía insuficiente para absorber el rápido crecimiento de las renovables, señala la patronal, que advierte de que la falta de almacenamiento contribuye a la congestión de las redes, entre otros.

Potencial solar español

España aparece en el informe como uno de los mercados europeos con mayor potencial de crecimiento, por su elevada penetración solar y la necesidad creciente de flexibilidad.

El país cuenta con un objetivo nacional de 22,5 GW de almacenamiento para 2030, uno de los más ambiciosos de Europa, y ha adjudicado proyectos por unos 10 GWh mediante una convocatoria cofinanciada con fondos europeos.

SolarPower Europe considera que el despliegue de baterías será clave para aprovechar mejor la producción renovable, reducir los vertidos de electricidad limpia y aliviar la presión sobre las redes, especialmente en países con una fuerte expansión solar como España.

Por ello, la asociación reclama a la Comisión Europea un plan específico para baterías que acelere permisos y conexiones y que elimine barreras y tarifas. EFE

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