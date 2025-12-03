Europa perderá su liderazgo económico tras dejar de comprar gas ruso, advierte el Kremlin

2 minutos

Moscú, 3 dic (EFE).- La decisión de Europa de dejar de importar gas ruso y la adquisición de fuentes de energía más caras acelerará el proceso de pérdida del liderazgo económico de la Unión Europea, alertó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Esto solo acelerará el proceso que se observa durante los últimos años de la pérdida del potencial de liderazgo de la economía europea», sostuvo durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Señaló que la aprobación de esta medida «significa que Europa dependerá de un gas que cuesta más caro, y a veces considerablemente más caro, que el gas ruso».

«De tal modo Europa se condena a sí misma a adquirir fuentes de energía mucho más caras, lo cual inevitablemente afectará la economía de Europa y reducirá la competitividad de Europa», aseveró.

La UE decidió hoy detener permanentemente sus importaciones de gas desde Rusia para noviembre de 2027.

En un comunicado, el Parlamento Europeo precisó que las importaciones de gas natural licuado (GLN) se acabarían a más tardar el 31 de diciembre de 2026, mientras que las de gas de gasoducto finalizarían como muy tarde el 1 de noviembre de 2027.

Bruselas presentará una propuesta legislativa al respecto a principios del año que viene.

El acuerdo obliga a los Estados miembros a presentar planes nacionales de diversificación, salvo a aquellos que ya no compren combustible ruso, ni directa ni indirectamente, cuando entre en vigor la normativa.

Además, las adquisiciones entrarán bajo un régimen de «autorización previa», notificándolo a la Comisión al menos un mes antes en caso de gas ruso y de cinco días para el que provenga de otros productores.

El plan de Bruselas para acelerar la desconexión de los hidrocarburos rusos vio la luz ante intensas presiones de Estados Unidos para que la UE deje de comprar gas a Rusia y adquiera GNL estadounidense. EFE

mos/ah