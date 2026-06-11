Europa premia la ventanilla única de la eurorregión de Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra

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Bruselas, 11 jun (EFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha premiado a la eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra por la iniciativa ‘Empleo Egunak’, una ventanilla única para simplificar los trámites de los trabajadores transfronterizos, informó el organismo europeo en un comunicado difundido este jueves.

La eurorregión hispano-francesa obtuvo la mención honorífica del galardón ‘Construyendo Europa a través de las fronteras’, que distingue proyectos implementados por las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT), entidades formadas por regiones, ciudades o asociaciones para facilitar la cooperación transfronteriza.

La iniciativa ‘Empleo Egunak’ se basa en una ventanilla administrativa única establecida para simplificar los trámites en materia de empleo, seguridad social, sanidad o fiscalidad de los cerca de 4.000 trabajadores que cruzan a diario la frontera entre España y Francia.

El proyecto busca reducir la burocracia respetando los derechos de los trabajadores transfronterizos y mejorar la coordinación entre las administraciones de ambos países para identificar obstáculos que dificultan la movilidad laboral.

En la edición de 2025 participaron 14 administraciones públicas y se atendió a 130 personas.

«Este reconocimiento demuestra que Europa también se construye a través de soluciones concretas, eficaces y cercanas a las personas. Nuestra ambición es ahora consolidar este tipo de dispositivos para que se conviertan en una referencia para la ciudadanía a ambos lados del Bidasoa», explicó Leyre Azcona, directora de la eurorregión, durante la ceremonia de entrega celebrada este miércoles en Bruselas.

Primer premio para un teléfono 112 transfronterizo

El galardón principal recayó en la euroregión Senza Confini, formada por las regiones de Véneto, Friuli-Venecia Julia (Italia) y Carintia (Austria), por su sistema automatizado de llamadas de emergencia al 112, con el que gestionaron hasta 75 llamadas en su primer año de funcionamiento.

La entrega de premios, otorgados bianualmente desde 2016, se produjo durante la reunión anual de la Plataforma Europea Transfronteriza, que agrupó a expertos y líderes políticos de las regiones de la UE. EFE

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