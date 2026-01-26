Europa promete desarrollar la energía eólica en el mar del Norte para reforzar su independencia energética frente a Rusia

Los líderes europeos prometieron este lunes en Hamburgo acelerar la cooperación para desarrollar energía eólica en el mar del Norte, con el objetivo de garantizar el suministro energético del continente y evitar depender del gas ruso.

La tercera cumbre sobre cooperación energética y seguridad en la región del mar del Norte, celebrada por primera vez en Alemania, terminó con una declaración conjunta, en un contexto diplomático tenso por la amenaza rusa y las ambiciones estadounidenses sobre Groenlandia.

Los europeos quieren desplegar parques eólicos en el mar del Norte, un desafío industrial para lograr la descarbonización del continente.

Los ministros de Energía de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Reino Unido firmaron una declaración conjunta para crear «el mayor polo mundial de energía limpia», según un comunicado del Ministerio alemán de Economía y Energía.

En la segunda edición del cumbre, en 2023, los países participantes se habían comprometido a desarrollar hasta 300 gigavatios de capacidad energética en el mar del Norte para 2050, con un objetivo intermedio de 120 GW para 2030, una meta que hasta ahora no se ha alcanzado según expertos del sector.

El nuevo acuerdo prevé que Alemania, Noruega, Francia, Dinamarca y Reino Unido lancen una «flota sin precedentes» de proyectos conjuntos de eólica en el mar, con una capacidad total de 100 GW, equivalente a las necesidades eléctricas de cerca de 100 millones de hogares, según un comunicado del Ministerio británico de Energía, que no precisó el calendario.

El acuerdo busca reforzar la «resiliencia» y la «seguridad del suministro» de Europa, explicó Katherina Reiche, ministra alemana de Economía y Energía, en una conferencia de prensa al inicio de la cumbre.

Gran parte de Europa, especialmente Alemania, dependió durante años del gas ruso, hasta decidir independizarse tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Esta ruptura provocó un aumento histórico de la inflación y sumió a numerosas industrias grandes consumidoras de energía en crisis.

Los líderes europeos presentes en Hamburgo subrayaron que no quieren volver a esa situación.

«Enviamos un mensaje muy claro a Rusia: no permitiremos que utilicen la energía contra nosotros», afirmó Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía.

El futuro de Groenlandia no estaba oficialmente en la agenda de esta cumbre, creada tras la guerra en Ucrania para reducir la dependencia energética europea.

Sin embargo, la seguridad en la región sí se abordó, en medio del aumento de tensiones sobre infraestructuras energéticas en el mar del Norte y el mar Báltico.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen así como representantes de Islandia, de la Comisión Europea y de la OTAN asistieron a la cumbre.

La semana pasda el presidente estadounidense Donald Trump retiró su amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza y anunció un «marco de acuerdo» con sus aliados de la OTAN.

Aun así, los europeos permanecen alerta ante Trump, quien afirma querer proteger la isla de Rusia y China.

«La cuestión del Groenlandia está en todas las mentes», declaró Jørgensen, originario de Dinamarca, durante la conferencia de prensa.

