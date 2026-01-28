Europa puede «hacer más» por su defensa, estima primera ministra danesa

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, estimó este miércoles que los países europeos pueden «hacer más» por su defensa, aunque Europa tiene «difícil» actualmente defenderse sin Estados Unidos.

Copenhague está en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y Europa por la intención de Donald Trump de adquirir Groenlandia, territorio ártico danés, alegando motivos de seguridad nacional.

«Sería extremadamente difícil para Europa defenderse actualmente porque, en materia de inteligencia, armas nucleares, etc., dependemos de Estados Unidos», dijo Frederiksen en la universidad Sciences Po de París.

«Pero creo que somos capaces de hacer más de lo que se dice públicamente en este momento», agregó la primera ministra danesa.

Sus declaraciones tuvieron lugar horas antes de una reunión en el Palacio del Elíseo en París entre el presidente francés, Emmanuel Macron, Frederiksen y el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen.

Macron reiteró la «solidaridad» de Francia y su apego a la «integridad territorial» de Dinamarca, y alertó que la situación en Groenlandia es «un llamado al despertar estratégico para toda Europa».

El mandatario francés, que lucía gafas de sol por un problema ocular, citó como elementos de este «despertar» la soberanía europea, la seguridad del Ártico, la lucha contra las injerencias extranjeras, la desinformación y el cambio climático, entre otros.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó el lunes que era ilusorio pensar que los europeos podían defenderse solos, sin el apoyo de Estados Unidos, primera potencia militar mundial.

En la cumbre de La Haya en 2025 y presionados por Trump, los aliados de la OTAN se comprometieron a elevar sus gastos de defensa y seguridad al 5% de su PIB tras décadas de subinversión por parte de la mayoría de los países europeos, que confiaban en la protección de Estados Unidos.

«Cometimos un enorme error al reducir nuestros gastos de defensa» en el pasado, insistió Frederiksen en Sciences Po, en un momento en que Estados Unidos cuestiona el vínculo transatlántico tal como existía hasta ahora.

«Lo más importante que hay que hacer es rearmarnos», y «no para 2035 como decidió la OTAN (…) Lamento decir que sería demasiado tarde», subrayó la primera ministra danesa.

