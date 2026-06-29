Europa registra más de 1.300 muertes adicionales por la ola de calor, afirma la OMS

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que desde el 21 de junio se registraron más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor, que este domingo dejó récord de máximas en Alemania, Polonia y República Checa.

Decenas de millones de personas sufren temperaturas extremas en Europa este domingo por una ola de calor que comenzó durante la semana en los países occidentales y ahora avanza hacia el este.

La OMS informó este domingo que desde el 21 de junio se registraron más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor sin precedentes que azota gran parte del continente.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó en una publicación en X que «en este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando».

Tedros agregó que «se registraron más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa».

«El estrés por calor suele denominarse el ‘asesino silencioso’, y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas», afirmó.

El grupo de científicos nucleados en World Weather Attribution señaló que esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y habría sido «virtualmente imposible» en junio sin el cambio climático.

– Serie de récords –

En Europa, se prevé que al menos 191 millones de personas sufran temperaturas de al menos 35 °C este domingo, según proyecciones de AFP.

República Checa registró este domingo otro récord de temperatura con 41,9 ºC en Doksany, al norte de Praga, informó el instituto meteorológico local (CHMI), una máxima alcanzada poco después de que en la localidad se registrara una marca sin precedentes de 41,1 ºC.

El sábado en esta municipalidad se registró un nivel sin precedentes hasta entonces de 40,6 °C.

A su vez, Alemania registró, por segundo día consecutivo, un récord de temperatura, de 41,7 ºC, según datos provisionales del Servicio Meteorológico (DWD). El sábado, el país había registrado 41,5 ºC en Drewitz, en el este del país.

En Polonia, una portavoz del Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (IMGW) dijo a AFP que en la jornada se había registrado un calor récord, de 40,5 ºC en la ciudad de Slubice, en el oeste del país.

El sábado se registraron temperaturas sin precedentes en Alemania, República Checa y Dinamarca, mientras que en Suiza marcó un nivel récord de calor para el mes de junio, con 39 ºC en Basilea.

– Encerrada en casa «sofocándose» –

En Francia, las autoridades de salud anunciaron este domingo que desde el 24 de junio se notificaron unas 1.000 muertes más de lo habitual.

La agencia nacional de salud pública francesa precisó que la incidencia afecta principalmente a los mayores de 65 años y destacó que se contabilizó además un aumento del 40% de las muertes ocurridas en el domicilio.

El jefe del servicio de urgencias del Hospital Pompidou, uno de los principales centros hospitalarios de París, Philippe Juvin, declaró el domingo que probablemente el balance sea «muy, muy grave».

El médico advirtió que a partir del lunes, las empleadas domésticas y los cuidadores de ancianos volverán al trabajo y que teme que se encuentren a personas «en muy, muy mal estado en sus casas, que no han bebido desde hace tres días, que están expuestas al calor o que fallecieron».

Para el lunes ningún departamento francés estará bajo alerta roja, pero 22 permanecerán en el nivel naranja, un alivio para los millones de franceses afectados por la racha de noches tropicales, con temperaturas superiores a los 20 °C.

Louise Stockmanns, una mujer de Estrasburgo de 73 años, afirmó estar «agotada» tras haber estado «encerrada» en su casa «sofocándose».

Sin embargo, el calor abrasador persistió este domingo con 41,1 °C en Vidauban, en el Var, 40,4 °C en Le Luc, en el mismo departamento y 38,4 °C en Tencin, en Isère.

A nivel nacional, la temperatura promedio fue de 26 °C, según los datos registrados a las 17H00 por la agencia meteorológica.

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