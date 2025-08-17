Europa sopesa un plan de paz para Ucrania tras la cumbre Trump-Putin

afp_tickers

4 minutos

Los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido organizan este domingo una videollamada de la denominada «coalición de voluntarios» en la que abordarán un plan de paz para Ucrania sin tregua previa, como propuso Donald Trump tras su cumbre con Putin.

El encuentro en Alaska entre Trump y Putin, que se esperaba crucial para Ucrania y Europa, terminó siendo el gran regreso del presidente ruso a la escena internacional, sin que ello se tradujera en un alto al fuego o nuevas sanciones contra Rusia.

El presidente estadounidense apoya incluso una propuesta de Rusia para reforzar su presencia en el este de Ucrania, según indicó a AFP un responsable conocedor de las conversaciones telefónicas entre el magnate republicano y los líderes europeos.

Putin «pide de hecho que Ucrania abandone el Donbás» y, por lo tanto, ceda totalmente este territorio que agrupa las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, agregó la fuente, que también mencionó una propuesta para congelar la línea del frente en las regiones sureñas de Jersón y Zaporiyia.

Siete meses después de iniciar su invasión de Ucrania, Rusia proclamó en septiembre de 2022 la anexión de estas cuatro regiones ucranianas, aunque sus tropas aún no controlan ninguna de ellas en su totalidad.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien rechaza cualquier concesión territorial, será recibido el lunes por la tarde por Trump en la Casa Blanca.

Aunque se mostró «agradecido por la invitación», Zelenski advirtió el sábado que la negativa de Moscú a aceptar un cese al fuego «complicaba la situación».

Varios líderes europeos irán a Washington para apoyar al presidente ucraniano en este encuentro.

– Garantías de seguridad –

En la víspera de esta reunión crucial con Trump, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el jefe de gobierno alemán Friedrich Merz se reunirán el domingo a las 13H00 GMT por videoconferencia con la denominada «coalición de voluntarios» aliados de Kiev, que agrupa a la mayoría de países europeos, la Unión Europea, la OTAN y otras naciones como Canadá.

Zelenski estará en Bruselas para sumarse a la reunión.

Según los diplomáticos, los participantes deberían abordar el tema de las garantías de seguridad que se concederían a Kiev en el marco de un posible acuerdo de paz.

Trump mencionó una garantía de seguridad para Ucrania similar a la del artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, considerada por el Kremlin como una amenaza existencial que se extiende hasta sus fronteras.

Según la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se trataría primero de definir «una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania obtener el apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, dispuestos a actuar si vuelve a ser atacada».

– Cumbre tripartita –

Tres años y medio después del conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército ruso ocupa aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo casi toda la región de Lugansk y gran parte de la vecina Donetsk, donde su avance se ha acelerado.

La situación es distinta en las regiones de Zaporiyia y Jersón, cuyos principales centros urbanos siguen bajo control ucraniano.

El abandono por parte de Trump de la necesidad de una tregua inmediata parece favorecer a Putin, quien quiere negociar directamente un acuerdo global y definitivo. Para Kiev y sus aliados europeos, Rusia pretende así ganar tiempo para continuar su ofensiva y ampliar sus conquistas territoriales.

Para Trump, sin embargo, es «la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania», según afirmó en su red Truth Social.

«Un simple acuerdo de alto al fuego (…) a menudo no se cumple», insistió el mandatario, quien antes de la cumbre en Alaska había amenazado a Moscú con «consecuencias muy graves» si no cesaban las hostilidades.

Trump también sugirió la posibilidad de celebrar una cumbre tripartita con Putin y Zelenski si «todo va bien» cuando reciba al mandatario ucraniano, seis meses después de haberlo humillado junto a su vicepresidente en la Casa Blanca, en una escena que consternó a muchos aliados europeos.

burs-seb-nr/gmo/phs/mmy/es