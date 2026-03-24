Europa y Latinoamérica buscan una cooperación ambiental tangible en el encuentro Euroclima

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Ciudad de Panamá, 24 mar (EFE).- Los representantes de 33 países de América Latina y el Caribe, junto a la Unión Europea, buscan esta semana en el Encuentro Anual de Euroclima 2026, en Panamá, consolidar una cooperación ambiental tangible para enfrentar la crisis climática mediante la economía circular y la transición verde.

«En los próximos días no buscamos producir grandes declaraciones ni documentos. Buscamos trabajar, madurar iniciativas, identificar lo que se puede escalar, conectar asistencia técnica con rutas de financiación», ha dicho la embajadora de la Unión Europea (UE) en Panamá, Izabela Matusz, durante la inauguración del evento.

El Encuentro Anual de Euroclima 2026, que se realiza desde este martes hasta el próximo jueves en Ciudad de Panamá, es una plataforma de alto nivel enfocada en impulsar el diálogo birregional en materia de acción climática y cooperación ambiental en línea con la Agenda de Inversiones Global Gateway.

«Es nuestra manera de conectar política, instrumentos financieros, asistencia técnica, cooperación con bancos de desarrollo, colaboración con el sector privado para que la transición verde y digital (…) se vuelvan una realidad, no solo una intención», ha señalado Felice Zaccheo, de la Comisión Europea.

Para ponerlo en práctica, según Zaccheo, jefe de Unidad para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea (DG INTPA), es necesario «focalizarse», «escalarlo» para «traer financiación, reducir riesgo y lograr impacto visible» y «trabajar para (obtener) los resultados».

El evento reúne a representantes de países socios, agencias implementadoras, instituciones financieras, sector privado y autoridades tanto de Europa como América Latina y el Caribe en un «espacio clave» de diálogo y trabajo para avanzar hacia una transición verde y justa en la región, según la información oficial.

Por ello, el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, ha hecho hincapié en que «la conservación tiene que ganar todos los días sobre la destrucción absurda del patrimonio», por lo que apuesta por «un ciclo presupuestario predecible con fondos al largo plazo que garanticen la acción en el terreno».

El líder de la cartera ambiental de Panamá ha hecho un «llamado urgente» a la «acción climática y resultados concretos» en estos espacios de trabajo bajo la advertencia a los participantes de no «pasear» ni solamente «dialogar».

La edición de este año en Ciudad de Panamá gira alrededor de dos áreas, la economía circular y la transición energética, integrando además el papel de la financiación sostenible como eje transversal para impulsar inversiones climáticas, según la información oficial.

Todo ello orientado a fortalecer políticas públicas, movilizar inversiones verdes y acelerar la implementación de acciones climáticas concretas en los países de América Latina y el Caribe.

El programa Euroclima de la Unión Europea apoya a los países de América Latina y el Caribe en el diseño e implementación de políticas para enfrentar el cambio climático, promoviendo economías más resilientes, bajas en carbono e inclusivas.EFE

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