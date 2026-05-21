“Europa y México pueden ser aliados en la defensa de una reforma a ONU», asegura Costa

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Ciudad de México, 21 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este jueves que México y la Unión Europea (UE) pueden ser aliados clave para impulsar una reforma de las Naciones Unidas, ante una reconfiguración geopolítica que pone en entredicho el orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

“Europa y México pueden ser aliados importantes en la defensa de una reforma de las Naciones Unidas”, afirmó Costa, quien pidió reformar la ONU “para mejor defenderla” y no sustituirla por “el vacío del caos internacional”.

Durante una sesión solemne de la Comisión Permanente del Congreso mexicano, en vísperas de la cumbre en la que México y la UE prevén firmar este viernes la modernización de su acuerdo global, el político portugués subrayó que el mundo se encuentra ante un cambio de era.

Costa sostuvo que la tecnología, la emergencia climática y las tensiones geopolíticas alteran “profundamente” el mundo.

“No es de extrañar que proliferen aquellos que profeticen una vuelta a la ley de la selva. Yo quiero ser más optimista. El futuro no está escrito”, expresó el alto cargo de la UE.

La mayoría de las naciones aún puede elegir la cooperación frente al aislamiento, y el diálogo entre socios que creen en la estabilidad y el derecho internacional, defendió el dirigente luso.

En ese marco, subrayó el papel de México: “La Unión Europea necesita a México y el mundo necesita a México”.

Costa vinculó esa necesidad con el prestigio diplomático mexicano, su defensa de la soberanía y el principio de no intervención.

El presidente del Consejo Europeo aludió a la guerra en Ucrania como una amenaza global, por la agresión de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y llamó a fortalecer el derecho internacional y las instituciones multilaterales

“No es una cuestión de mero interés, es una cuestión de supervivencia para nuestros pueblos”, señaló Costa, antes de plantear una gobernanza internacional “más representativa y eficaz”, porque el mundo actual “ya no es el mismo de 1945”.

En el cierre de su intervención, el abogado portugués recurrió al escritor mexicano Juan Rulfo y a su novela ‘Pedro Páramo’, una de las obras cumbres de la literatura universal, para advertir que el multilateralismo corre el riesgo de parecerse a Comala (escenario central de la novela en mención), un espacio de ecos donde las voces dejaron de escucharse entre sí.

“Debemos evitar que la comunidad de naciones se convierta en otra Comala”, señaló Costa.

Por su parte, la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel, coincidió en que el mundo atraviesa una etapa marcada por “reconfiguraciones geopolíticas”, nuevos equilibrios de poder y desafíos al multilateralismo, por lo que México busca ampliar sus horizontes estratégicos con apego a la solución pacífica de controversias y a la soberanía nacional. EFE

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