Europeos se equivocan con ultimátum a Rusia pensando que perdemos la guerra, según Lavrov

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Moscú, 15 jun (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró este lunes que los países europeos se equivocan al presentar un ultimátum a Rusia pensando que “está perdiendo” la guerra en Ucrania.

“Los europeos sacan conclusiones equivocadas sobre que Rusia ahora está perdiendo y Ucrania está ganando, por lo que se pueden presentar ultimátum con la esperanza de que Rusia lo aceptará”, dijo Lavrov, que se encuentra de viaje en Bielorrusia.

Europa se equivoca

Añadió, citado por las agencias rusas, que el presidente Vladímir Putin ya ha dicho en varias ocasiones últimamente que “esos cálculos son completamente engañosos e ilusorios”.

“Esto fue confirmado durante la visita de los tres embajadores (Reino Unido, Alemania y Francia) a nuestro Ministerio”, señaló.

Se refería a la reunión celebrada la pasada semana en Moscú y que supuso el primer contacto oficial entre rusos y europeos desde el primer año de guerra.

Mientras Moscú llamó a los europeos a dejar de suministrar armamento a Kiev antes de posicionarse como mediador en el conflicto, estos insistieron en la necesidad de negociaciones directas entre los presidentes ruso y ucraniano, y de un alto el fuego inmediato.

Los acuerdos de Anchorage

Al respecto, Lavrov insistió hoy en que Moscú está “comprometido con los acuerdos alcanzados el 15 de agosto del pasado año en Alaska”, en alusión a la cumbre entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

“Putin ha dicho en numerosas ocasiones que aceptó la propuesta de Trump. Nosotros, por supuesto, esperamos que esa postura, que fue consensuada sobre la base de la propuesta estadounidense, se haga realidad”, dijo.

Rusia nunca explicó cuáles son los acuerdos alcanzados en Anchorage, aunque la prensa apunta que se trataba del control del Donbás por parte de Moscú, quien renunciaría a tomar en su totalidad las regiones sureñas de Jersón y Zaporizhia.

Lavrov recordó que Putin y Trump hablaron por teléfono el domingo sobre que “en un futuro próximo” los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán a Moscú.

“Esperamos que informen sobre cómo los americanos planean cumplir con los acuerdos basados completamente en sus propuestas”, señaló.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, causó malestar recientemente en Moscú al asegurar durante su intervención ante el Congreso que Washington no es neutral, ya que apoya a Ucrania en el conflicto, y pronosticó que el ejército ruso nunca logrará sus objetivos en una guerra que tachó de «desastre estratégico» para Moscú.

«La guerra de (Joe) Biden se ha convertido en la guerra de Trump (…). Teniendo en cuenta lo que él dijo en apoyo de Ucrania, aquí ya no hay diferencia, en esencia, entre la postura de EE.UU. y la de Europa», respondió un Lavrov visiblemente enfadado.

El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó hoy Occidente durante una ceremonia con soldados rusos en el Kremlin a «llevarse bien y solucionar todos los problemas por medio de negociaciones».

«Pero deben ser negociaciones, no ultimátum. Estamos de acuerdo de entablar negociaciones, pero sólo teniendo en cuenta nuestros intereses nacionales», señaló.

Las negociaciones ruso-ucranianas con mediación estadounidense están estancadas desde febrero debido a la implicación de Washington en la guerra de Irán. EFE

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