Europol alerta de un terrorismo más fragmentado y difícil de detectar en la UE

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La Haya, 13 jul (EFE).- La amenaza terrorista en la Unión Europea (UE) sigue siendo elevada, pero ha evolucionado en los últimos años hacia un terrorismo más fragmentado y difícil de detectar, marcado por la radicalización en internet, la mezcla de ideologías, y cada vez más vinculado a los conflictos geopolíticos, según alertó este lunes Europol.

Así lo indica el informe anual sobre la situación y las tendencias del terrorismo (EU TE-SAT 2026) publicado este lunes por la agencia de cooperación policial e la UE, que contabiliza 45 atentados terroristas notificados por países miembros – 22 consumados, 20 frustrados y tres fallidos- y 486 detenciones por delitos relacionados con el terrorismo durante el 2025.

En comparación con 2024, ha bajado el número de atentados (en 2024 fueron 58), pero han aumentado las detenciones (fueron 449 en el año anterior).

El yihadismo concentró la mayor parte de la actividad el año pasado, con 24 ataques y 347 arrestos.

España fue el país de la UE con más detenciones relacionadas con el terrorismo yihadista, con 100, por delante de Francia, que registró 64.

Según Europol, la mayoría de los atentados y de los planes frustrados fueron obra de individuos que actuaron solos o de pequeñas células sin una dirección externa clara y que recurrieron a métodos sencillos, como armas blancas, incendios provocados, armas de fuego o atropellos.

El informe destaca además que las fronteras entre distintas ideologías extremistas son cada vez más difusas y alerta del crecimiento de comunidades digitales descentralizadas que glorifican la violencia y atraen especialmente a jóvenes.

Internet permite a las organizaciones terroristas difundir propaganda, captar seguidores y coordinar actividades de manera rápida e incluso segura, y, según advierte Europol, los extremistas usan inteligencia artificial para crear y modificar imágenes, audios y vídeos, mejorar su propaganda e intentar eludir los sistemas de detección de las plataformas.

La agencia también señala que los conflictos internacionales, especialmente en Oriente Medio, continúan alimentando la radicalización en distintos ámbitos ideológicos, así como las amenazas contra comunidades judías y musulmanas en Europa.

La situación en Siria, la expansión de grupos yihadistas en el Sahel y la guerra en Ucrania continúan figurando entre los factores que pueden influir en la evolución de la amenaza terrorista en la UE. EFE

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