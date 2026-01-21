Europol desmantela 24 laboratorios en la UE en su mayor operación contra drogas sintéticas

La Haya, 21 ene (EFE).- Un total de 24 laboratorios a escala industrial fueron desmantelados por las autoridades policiales de varios estados miembros de la Unión Europea (UE), incluidos España, Alemania y Países Bajos, en la mayor operación policial jamás realizada contra las drogas sintéticas en Europa, según explicaron a EFE fuentes de la agencia Europol.

La operación, denominada Fabryka y coordinada por Europol, se desarrolló durante un año y estuvo dirigida contra una red criminal dedicada a la importación, reenvasado y distribución de precursores para la fabricación de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos repartidos por varios países de la UE.

Según las autoridades, la red habría importado más de 1.000 toneladas de precursores, suficientes para producir más de 300 toneladas de drogas como MDMA, anfetamina y catinona, generando miles de millones de euros en beneficios ilícitos. EFE

