Europol desmantela 24 laboratorios en la UE en su mayor operación contra drogas sintéticas

3 minutos

La Haya, 21 ene (EFE).- Un total de 24 laboratorios a escala industrial fueron desmantelados por las autoridades policiales de varios estados miembros de la Unión Europea (UE), incluidos España, Alemania y Países Bajos, en la mayor operación policial jamás realizada contra las drogas sintéticas en Europa, según explicaron a EFE fuentes de la agencia Europol.

La operación, denominada Fabryka y coordinada por Europol, se desarrolló durante un año y estuvo dirigida contra una red criminal dedicada a la importación, reenvasado y distribución de precursores para la fabricación de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos repartidos por varios países de la UE.

El balance global de la operación asciende a 85 detenidos, 100 registros, 50 puntos de distribución identificados, 16 almacenes localizados y la incautación de 3.559 kilos y 982 litros de drogas, además de más de 120.000 litros de residuos químicos tóxicos, añade un comunicado de Europol sobre el operativo.

Según las autoridades, la red habría importado más de 1.000 toneladas de precursores, suficientes para producir más de 300 toneladas de drogas como MDMA, anfetamina y catinona, generando miles de millones de euros en beneficios ilícitos.

En la operación, participaron Bélgica, República Checa, Alemania, Países Bajos y Polonia.

La investigación se inició en 2024 a partir de información de inteligencia aportada por la Policía polaca, y entre febrero de 2025 y este mes de enero, se llevaron a cabo más de 20 jornadas de acción en distintos países europeos, dirigidas contra grupos criminales vinculados a la producción y logística de las drogas.

En la jornada clave, el pasado viernes, las fuerzas de seguridad realizaron 20 detenciones -una en Alemania y 19 en Polonia-, incluidos dos objetivos de alto valor, además de 50 registros en viviendas y centros de distribución.

Las incautaciones incluyeron nueve vehículos, bienes inmuebles valorados en unos 2,5 millones de euros, grandes cantidades de productos químicos y una plantación de marihuana con más de 2.000 plantas.

Europol subrayó también el grave impacto medioambiental de estas actividades: los laboratorios ilegales de drogas sintéticas generan volúmenes de residuos entre cinco y treinta veces superiores al producto final, con vertidos de disolventes, ácidos y restos químicos que pueden contaminar suelos y aguas subterráneas durante décadas.

La operación Fabryka se enmarca en un grupo de trabajo creado por Europol a finales de 2024 para combatir la proliferación de drogas sintéticas, una amenaza que figura entre las principales preocupaciones de la UE. Los expertos de Europol sitúan a Europa en el centro del mercado mundial de estas sustancias, con una producción que abastece tanto a mercado internos como internacionales.

La Comisión Europea adoptó en diciembre pasado el Plan de Acción de la UE contra el Tráfico de Drogas 2026-2030, que refuerza los controles sobre precursores y busca cerrar vacíos legales para frenar las cadenas de suministro criminales. EFE

