Europol identifica cientos de mercenarios rusos asociados a crímenes de guerra en Ucrania

1 minuto

La Haya, 31 oct (EFE).- Al menos 654 presuntos combatientes de las compañías militares privadas rusas Wagner y Redut han sido identificados por Europol como sospechosos de haber cometido crímenes de guerra, como ejecuciones de civiles, violencia sexual y ataques ilegales, durante la agresión de Rusia a Ucrania.

La operación, desarrollada por las policías de Moldavia y Ucrania con el apoyo del Equipo Central de Crímenes Internacionales de Europol, ha permitido reconstruir parte de las redes de reclutamiento y mando de ambos grupos, presentes también en otros conflictos como el de la República Democrática del Congo.

Entre los sospechosos hay ciudadanos de Ucrania, Moldavia, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia y Bosnia-Herzegovina, según informó la agencia europea. EFE

