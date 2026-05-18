Europol lidera una operación para desarticular propaganda de la Guardia iraní

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Bruselas, 18 may (EFE).- España y otros 18 países participaron en una operación liderada por Europol que se llevó a cabo entre febrero y abril de este año contra miles de contenidos terroristas en línea difundidos por la Guardia Revolucionaria iraní, informó este lunes la agencia europea para la cooperación policial.

En la acción intervinieron también las fuerzas de Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia, Ucrania y Estados Unidos.

La operación sirvió para identificar 14.200 enlaces vinculados a la actividad de la Guardia Revolucionaria de Irán, designada organización terrorista por la Unión Europea (UE).

La acción se centró en identificar e interrumpir la presencia en línea del grupo, utilizada para difundir propaganda, reclutar simpatizantes y recaudar fondos, señaló Europol.

La Guardia Revolucionaria, pilar fundamental del aparato militar iraní, fue designada formalmente como organización terrorista por la Unión Europea el pasado 19 de febrero, lo que permite a las fuerzas del orden actuar contra la actividad de sus miembros y sus entidades de apoyo en los Veintisiete.

Las autoridades policiales de los 19 países trabajaron en fases sincronizadas, recopilando información de inteligencia, cotejando objetivos y realizando remisiones conjuntas a plataformas en línea.

El contenido terrorista había sido difundido a través de las principales plataformas de redes sociales, así como en servicios de streaming, sitios de blogs y sitios web independientes.

Se identificó propaganda en varios idiomas, incluyendo árabe, indonesio, inglés, francés, persa y español.

El material abarcaba desde discursos que combinaban narrativas de martirio religioso con mensajes políticos de gran carga mediática hasta vídeos generados por IA que glorificaban a la Guardia Revolucionaria de Irán y hacían llamamientos a vengar al ayatolá Ali Jameneí.

La operación también ayudó a rastrear y eliminar declaraciones y vídeos producidos por grupos afines y entidades relacionadas, como Hizbulá, los chíies de Ansar Allah, Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

Europol indicó asimismo que la cuenta principal de la Guardia Revolucionaria en X, que contaba con más de 150.000 seguidores, fue bloqueada en la UE tras la acción, y miles de otros enlaces en varias plataformas fueron eliminados o están en proceso de ser investigados y retirados.

La operación reveló la dependencia del grupo de una red de proveedores de servicios de alojamiento en múltiples jurisdicciones, desde Rusia hasta Estados Unidos, algo que según la agencia europea le permite mantener su capacidad de respuesta en internet.

Las autoridades también identificaron el uso de transacciones en criptomonedas para mantener y ampliar sus operaciones, una táctica diseñada para eludir los controles financieros tradicionales. EFE

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