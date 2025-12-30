Eurostar reanuda los servicios de tren a través del túnel del Canal de la Mancha
Eurostar anunció el martes que reanudará los servicios de tren tras la suspensión durante varias horas de todos los trayectos entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas debido a un problema técnico en el túnel bajo el Canal de la Mancha.
«Como el Eurotúnel se ha reabierto parcialmente, empezaremos a reanudar los servicios. El problema con el suministro eléctrico de catenaria persiste y recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros posponer su viaje para otra fecha», señaló en un comunicado en su sitio web.
