The Swiss voice in the world since 1935

Eurostar reanuda los servicios de tren a través del túnel del Canal de la Mancha

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Eurostar anunció el martes que reanudará los servicios de tren tras la suspensión durante varias horas de todos los trayectos entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas debido a un problema técnico en el túnel bajo el Canal de la Mancha. 

«Como el Eurotúnel se ha reabierto parcialmente, empezaremos a reanudar los servicios. El problema con el suministro eléctrico de catenaria persiste y recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros posponer su viaje para otra fecha», señaló en un comunicado en su sitio web.

har/mab/pb/pc

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR