Eurostar reanuda progresivamente el servicio de trenes tras resolver un problema técnico

Eurostar reanudaba progresivamente este miércoles su servicio de trenes entre Reino Unido y la Europa continental tras el incidente que interrumpió el tráfico en el túnel bajo el Canal de la Mancha, anunció la compañía.

«El incidente relacionado con el suministro eléctrico en el túnel bajo el Canal de la Mancha se resolvió durante la noche, el túnel ha recuperado su plena capacidad», indicó Getlink, la empresa que gestiona el túnel.

«El tráfico en el túnel bajo el Canal de la Mancha se reanudó esta noche en ambos sentidos», precisó el operador en un comunicado.

El martes, la circulación entre Londres y la Europa continental quedó interrumpida, lo que alteró los planes de numerosos viajeros en esta época de alta demanda, con trenes cancelados y retrasos importantes.

La situación se fue normalizando progresivamente el miércoles por la mañana.

«Prevemos operar todos nuestros servicios hoy, pero debido a las repercusiones, todavía podrían producirse retrasos y cancelaciones de última hora», señaló la compañía ferroviaria Eurostar.

Por su parte el servicio Le Shuttle, que transporta vehículos entre Francia y Reino Unido, también sufría algunos retrasos el miércoles.

Según la cadena francesa de información BFMTV, algunos pasajeros permanecieron atrapados toda la noche en un Eurostar, sin electricidad, calefacción ni acceso a los baños.

En la estación de St. Pancras en Londres y en la estación del Norte en París, la AFP recogió testimonios de pasajeros sobre las penurias nocturnas, en su mayoría turistas de fin de año.

«12 horas de retraso» para Christelle Renouf, residente de Caen (norte de Francia), que empañaron el final de su «hermoso viaje» de Navidad a Londres con su esposo e hijos.

Después de una salida retrasada 45 minutos el martes por la noche, su tren se detuvo una hora «porque faltaba personal» y luego se inmovilizó una segunda vez, justo antes del túnel, porque un catenario «se había caído sobre el vagón 4».

Este incidente en la red británica se sumó al problema relacionado con la alimentación eléctrica en el Túnel del Canal de la Mancha el martes.

«Nos decían todo el tiempo que el tren iba a partir en 20 minutos y nunca partía. No había nada en el bar. Nos dieron galletas y agua hacia las tres de la mañana, cuando todos dormían o intentaban dormir. Estábamos bloqueados sin electricidad ni agua y sin wifi», precisa.

«Vi a una señora sufrir una crisis de pánico», contó mientras desembarcaba del tren en París.

La compañía, que también tiene trayectos a Bruselas y Amsterdam, entre otros, transportó el año pasado un número récord de 19,5 millones de clientes, 850.000 más que en 2023.

