Eurostar reanudará plenamente el servicio tras problema con suministro eléctrico

Eurostar anunció que tiene previsto operar un servicio pleno el miércoles, aunque advirtió de posibles interrupciones luego de que un problema de suministro eléctrico paralizara la víspera los trenes que conectan a Londres con Europa Continental bajo el Canal de la Mancha.

Las personas que viajan en los días previos al Año Nuevo debieron buscar alternativas luego de que el operador ferroviario suspendió todos los servicios entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas.

«Los servicios se reanudaron hoy después del problema eléctrico de ayer en el túnel bajo el Canal de la Mancha y otros problemas con la infraestructura ferroviaria», indicó Eurostar en un comunicado en su página web.

«Tenemos previsto operar todos nuestros servicios hoy; sin embargo, debido a los efectos colaterales, aún podría haber algunas demoras y cancelaciones de último minuto», acotó.

El servicio mostró previamente que incluso servicios en Europa continental que no utilizan el túnel, como el que enlaza a París y Bruselas, también fueron cancelados.

Además del problema eléctrico, un tren LeShuttle se averió en el túnel submarino de 50 km entre Coquelles, en el norte de Francia, y Folkeston, en el sudeste de Inglaterra.

En 2024, un récord de 19,5 millones de pasajeros viajaron en el Eurostar, casi 5% más que en 2023, un aumento impulsado por la demanda de visitantes a los Juegos de París.

Eurostar tiene un monopolio sobre el transporte de pasajeros por el túnel desde que la vía fue abierta en 1994.

