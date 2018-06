Suiza es el país más caro en alimentos y bebidas no alcohólicas (68% más que la media de la UE y ligeramente por debajo de 2016), según estadísticas de Eurostat para 2017.

Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas fueron 68% más altos en Suiza que el promedio de aquellos de la Unión Europea durante 2017.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza, el país más caro de Europa en alimentos Simon Bradley 20 de junio de 2018 - 16:14 Suiza es el país más caro en alimentos y bebidas no alcohólicas (68% más que la media de la UE y ligeramente por debajo de 2016), según estadísticas de Eurostat para 2017. En el mismo período, el país alpino se ubicó como el segundo más caro del Viejo Mundo, después de Islandia, en cuanto a bienes de consumo, con precios 59% más elevados que el promedio de la Unión Europea. También en el rubro de la ropa, Suiza ocupó el segundo lugar (+53%), detrás de Islandia, y se situó en tercer sitio en cuanto a los costos de hoteles y restaurantes (+ 63%), luego de Islandia y Noruega. De acuerdo con la misma fuente, los precios helvéticos del transporte personal estuvieron cerca de la media de la UE. La electricidad, el gas y otros combustibles fueron más caros (+ 7%), mientras que los productos electrónicos de consumo (-5%) y los muebles (-9%) fueron más baratos que la media de la UE.