Eurovisión cambia su sistema de votación, reduciendo la del público, para evitar polémicas

1 minuto

Ginebra, 21 nov (EFE).- La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, anunció este viernes modificaciones en el sistema de votación del certamen, que incluirán reducir de 20 a 10 los votos que cada espectador podrá enviar por móvil, con el objetivo de intentar reducir las polémicas de los últimos años en torno a posibles interferencias en los votos.

Los cambios también incluyen reinstaurar el voto de un jurado en las semifinales así como «salvaguardas técnicas reforzadas para detectar y bloquear votación fraudulenta o coordinada», señaló un comunicado de la UER.

Una de las polémicas que ha perjudicado la imagen de Eurovisión en sus últimas ediciones ha sido el elevado número de votos a Israel, en contraste con los llamamientos de muchos activistas e incluso de algunas cadenas de radiotelevisión que pertenecen a UER, como la propia RTVE, para que el país no participara debido a sus violaciones de derechos humanos durante la guerra en Gaza. EFE

