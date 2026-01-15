Eurovisión celebrará sus 70 años con conciertos en 10 ciudades, ninguna de ellas española

2 minutos

Ginebra, 15 ene (EFE).- La Unión Europea de Radiodifusión (UER) anunció este jueves una gira de conciertos en junio y julio para celebrar los 70 años de Eurovisión en 10 ciudades de Europa, aunque ninguno de ellos será en España, país que este año se ha retirado del certamen en protesta por la participación de Israel.

Los conciertos contarán con algunos de los artistas que participarán en la edición de este año en Viena, así como «invitados sorpresa» y actuaciones que recordarán algunas de las canciones más legendarias de las últimas siete décadas en el concurso, señaló un comunicado de la UER.

El primer concierto será el 15 de junio en Londres, un mes después de la final de Viena, y el último el 2 de julio en Estocolmo, en una gira que también incluirá Hamburgo, Milán, Zúrich, Amberes, Colonia, Copenhague, París y Amsterdam, la capital de Países Bajos (país que como España, Islandia, Irlanda y Eslovenia, no participará en Eurovisión 2026).

«Por primera vez vamos a llevar la magia de Eurovisión directamente a los fans, sus amigos y familias por toda Europa. Es la ocasión de celebrar la música, los artistas, la comunidad que ha construido el festival durante siete memorables décadas», destacó el director del certamen, Martin Green.

Quienes se registren como «eurofans» a través de la página oficial de Eurovisión antes del 1 de febrero podrán acceder a la venta anticipada de entradas para la gira eurovisiva.

Los artistas participantes variarán según la ciudad, y el programa completo de cada espectáculo será confirmado tras la final del 16 de mayo. EFE

