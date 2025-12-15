Eurovisión confirma los 35 países participantes en 2026, sólo dos menos que en 2025

Ginebra, 15 dic (EFE).- La Unión Europea de Radiodifusión (UER) anunció este lunes la lista de 35 países cuyas televisiones públicas participarán en Eurovisión 2026, sólo dos menos que en 2025, ya que la marcha de España, Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia se compensa en parte con tres regresos, los de Rumanía, Moldavia y Bulgaria.

La lista de participantes incluye a Israel, cuya presencia en 2026 ha provocado precisamente el abandono de los cinco países mencionados, y también estarán en el certamen del próximo año en Viena cuatro de los cinco miembros que junto a España forman parte del llamado Big 5: Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

Estos cuatro países, que junto a España son los principales contribuyentes en la UER, estarán directamente en la final del 16 de mayo, un privilegio que también tendrá Austria como anfitriona, mientras que el resto de candidaturas tendrán que competir en las semifinales del 12 y 14 de mayo, con 15 participantes en cada eliminatoria.

En la lista también destaca la presencia de Bélgica, cuya televisión pública en flamenco, VRT, había expresado igualmente malestar por la participación israelí: en la edición de 2026, sin embargo, quien representará al país será su homóloga francófona, RTBF, con una posición más moderada en la controversia.

Por otro lado, finalmente no estará en el festival Canadá, pese al interés expresado por participar de su cadena pública CBC, quien sin embargo ha descartado por ahora hacerlo alegando un excesivo coste.

UER recordó en su comunicado este lunes que el certamen de 2026 incluirá novedades -para hacer frente a recientes polémicas- como el regreso del jurado a las semifinales, la reducción de los televotos que puede enviar cada aficionado (de 20 a 10) o mayores medidas de seguridad para intentar evitar votos fraudulentos.

«Nos preparamos para celebrar 70 años del Festival de la Canción de Eurovisión, que sigue siendo un lugar donde voces, culturas, lenguas y música se entrelazan, y donde personas de muy diversos orígenes pueden demostrar que, en un mundo difícil, es posible uno mejor», destacó en el comunicado el director del festival, Martin Green.

La venta de billetes comenzará el 13 de enero, aunque los interesados en adquirirlas deben registrarse para poder realizar más tarde su compra, algo que podrán hacer a partir de la medianoche del 19 de diciembre.

En las ediciones de 2023, 2024 y 2025 hubo 37 países participantes, incluyendo aquellos que compitieron en semifinales y no pasaron a la final, pero el récord de participación, logrado en varias ediciones, es de 43. EFE

