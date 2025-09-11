Eurovisión mantiene consultas con países participantes ante presiones para vetar a Israel

Ginebra, 11 sep (EFE).- El Festival de Eurovisión está actualmente consultando con las televisiones nacionales que son parte de este certamen formas de gestionar la participación en un momento de tensiones geopolíticas, indicó a EFE su principal responsable ante la presión de varios países -al menos tres, Eslovenia, España e Irlanda- que planean no participar en la edición de 2026 si lo hace Israel.

«Entendemos las preocupaciones y las opiniones profundamente arraigadas en torno al conflicto en curso en Oriente Medio. Todavía estamos consultando con todos los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para recopilar opiniones», indicó en un mensaje a EFE el director del festival Martin Green.

El directivo recordó que las cadenas de televisión nacionales que forman parte de la UER tienen hasta mediados de diciembre para decidir si desean participar en el evento del próximo año, que tendrá lugar en la capital austríaca, Viena, a mediados de mayo.

«Depende de cada miembro decidir si quiere participar en el festival, y respetaremos cualquier decisión que tomen las cadenas», agregó.

Irlanda ha sido este jueves el último país participante en advertir, por boca de su televisión nacional RTE, que no tomará parte en el concurso de 2026 si se mantiene la participación de Israel, que ya ha desatado gran polémica en las dos pasadas ediciones por las violaciones de derechos humanos en la guerra de Gaza.

A principios de esta semana, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, también dejó la puerta abierta a que España haga lo mismo si Israel no es expulsada del festival, en una entrevista a RTVE, la cadena que representa al país ante la UER.

La cadena pública eslovena RTV Slovenija también lanzó una advertencia en este sentido la semana pasada.

Israel quedó segunda en la edición de este año y quinta en la de 2024, siendo además la más votada por el público en las dos ocasiones, mientras que la UER sí suspendió la participación rusa del festival por su invasión de Ucrania, por lo que no ha podido participar en las cuatro últimas ediciones.

La participación de Israel en Eurovisión podría someterse a voto en la próxima asamblea de la UER en su sede en Ginebra, los días 4 y 5 de diciembre. EFE

